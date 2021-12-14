تحليل

مجلس التعاون الخليجي: ما هي رهانات قمة الرياض؟

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

يجتمع زعماء دول الخليج العربية الثلاثاء في قمتهم السنوية بالرياض، والتي ستؤكدعلى التلاحم بعد خلاف عميق خصوصا مع قطر، فيما تتصاعد الهواجس بشأن إيرانويتزايد التنافس الاقتصادي داخل التكتل المنتج للنفط. وفي السياق، قال وسيم الأحمر محرر الشؤون الدولية في قناة فرانس24 إن "الرهان الأساسي للقمة تثبيت المصالحة الخليجية التي تم الإعلان عنها خلال قمة العلا في يناير/كانون الثاني". مضيفا "ما زالت هناك ملفات عالقة بين الإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، ولم تحسم بشكل نهائي.. هناك حاجة لترتيب البيت الخليجي للتأقلم مع إدارة أمريكية تميل إلى الانسحاب من المنطقة".