العراق: ثمانية قتلى على الأقل جراء فيضانات في إقليم كردستان

© أ ف ب/ أرشيف

أسفرت فيضانات شهدتها مدينة أربيل في إقليم كردستان شمال العراق في وقت مبكر من يوم الجمعة عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة أربعة آخرين بجروح حسب حصيلة رسمية أولية. وطلبت السلطات المحلية من السكان ملازمة بيوتهم مع توقع "هطول أمطار إضافية وتوجد مخاوف من حصول فيضانات بمركز المدينة وأطرافها".

إعلان اقرأ المزيد

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم حسب حصيلة أولية، وأصيب أربعة آخرون بجروح في فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ضربت أربيل في إقليم كردستان شمال العراق فجر الجمعة.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو. إن "الفيضانات بدأت عند الساعة الرابعة (01,00 ت غ)، وتسببت بمقتل 8 أشخاص، بينهم نساء وأطفال"، موضحا أن السيول تركزت في أحياء شعبية واقعة في شرق أربيل وسببت كذلك "أضرارا مادية كبيرة".

وأضاف أن "أربعة عناصر من الدفاع المدني أصيبوا بجروح بعدما جرفت المياه سيارتهم" أثناء محاولتهم إنقاذ مواطنين.

من جهته المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل سركوت كراش لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الحصيلة الأولية هي مقتل 8 أشخاص توفي أحدهم حين ضربه البرق، والآخرون قضوا غرقا في بيوتهم".

وتحدث عن "مفقودين لا يزال البحث جاريا عنهم لذلك قد يكون عدد الضحايا مرجحا بالارتفاع". وأضاف أن "هناك مواطنين اضطروا إلى ترك بيوتهم، الأضرار المادية كبيرة جدا".

دعوة لتوخي الحذر

شاهد صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية في أحد ضواحي أربيل بركا تجمعت فيها المياه الموحلة على الطرقات. وعلى أطراف بعض الشوارع، جرفت المياه شاحنات وحافلات، تكدست قرب بعضها البعض أو قلبت.

وحذر المحافظ في بيان كذلك السكان من مغادرة منازلهم. وقال "نطالب المواطنين، إذا لم يكن هناك عمل ضروري، ألا يخرجوا من منازلهم وخارج مدينة أربيل، إذ يتوقع هطول أمطار إضافية وتوجد مخاوف من حصول فيضانات بمركز المدينة وأطرافها".

وأضاف "هناك حالة تأهب لدى قوات الأمن والشرطة والفرق الصحية والدفاع المدني والبلديات في الأقضية والنواحي لتلقي اتصالات المواطنين".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك