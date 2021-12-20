إيران تربط مواصلة المحادثات مع السعودية باحترام الرياض "مبدأ عدم التدخل في شؤون" غيرها

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دعت إيران السعودية "لاحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى" من أجل إحداث تقدم في المحادثات بين البلدين. من جانبها وصفت الرياض المحادثات بأنها ودية واستكشافية في حين قال مسؤول إيراني في أكتوبر/ تشرين الأول إن الجانبين "قطعا شوطا كبيرا".

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الإثنين إن إجراء مزيد من المحادثات مع السعودية يتوقف على "جدية" الرياض.

وبدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة هذا العام في وقت تحاول فيه قوى عالمية إحياء اتفاق نووي مع طهران وتقود فيه الأمم المتحدة جهودا لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن.

وقال خطيب زادة في مؤتمر صحفي "ندعو الرياض لاتباع نهج دبلوماسي وسياسي واحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وهذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما في المنطقة".

ووصفت المملكة، التي قطعت علاقاتها مع إيران في 2016، المحادثات بأنها ودية واستكشافية في حين قال مسؤول إيراني في أكتوبر/ تشرين الأول إن الجانبين "قطعا شوطا كبيرا".

فرانس24/ رويترز

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