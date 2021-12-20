لبنان: غوتيريس يطالب بمحاسبة "حقيقية" للمسؤولين عن انفجار بيروت ويؤكد إجراء انتخابات 2022 في موعدها

اليوم الثاني من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان. 20 ديسمبر/كانون الأول 2021.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين خلال زيارته مرفأ بيروت إن لبنان بحاجة لمحاسبة المسؤولين عن الانفجار "محاسبة حقيقية". وصرح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه حصل على تأكيدات من الزعماء اللبنانيين بأن الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل ستجرى في موعدها.

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين إن لبنان بحاجة لمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020 محاسبة حقيقية، في اليوم الثاني من زيارته الهادفة إلى حشد الدعم الدولي للبنان.

وجاءت تصريحات الأمين العام عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وزيارة للمرفأ حيث وضع إكليلا من الزهور عند نصب تذكاري لأكثر من 215 شخصا قتلوا عندما انفجرت مواد كيماوية مخزنة منذ سنوات بالمرفأ.

وقال غوتيريس: "أدرك المعاناة... ورغبة الشعب في تحقيق المحاسبة الحقيقية وأود أن أعبر عن تضامني مع جميع ضحايا تلك المأساة". وقال مساء الأحد بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون إنه و"بالنظر لمعاناة الشعب اللبناني، لا يحق للزعماء السياسيين اللبنانيين الانقسام وشل البلاد".

ولم تجتمع حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منذ أكثر من شهرين وسط ضغوط من أحزاب على صلة بساسة نافذين لعزل قاض يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

ويقول كثيرون من اللبنانيين إن السبب في انفجار المرفأ هو الفساد وعدم كفاءة النخبة السياسية التي تسيطر على البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وفي وقت لاحق الإثنين، صرح الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نجيب ميقاتي إنه حصل على تأكيدات من الزعماء اللبنانيين بأن الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل ستجرى في موعدها.

على الصعيد الدبلوماسي، دعا نبيه بري الأمين العام للأمم المتحدة للمساعدة في التعجيل بالمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لتسوية نزاع على حدود لبنان البحرية الجنوبية، والذي يتركز على منطقة واعدة في جهود التنقيب عن النفط والغاز.

فرانس24/ رويترز

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