مصر: السجن خمس سنوات للمدون والناشط علاء عبد الفتاح وأربع سنوات لاثنين آخرين بتهمة "نشر أخبار كاذبة"

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الناشط والمدون المصري علاء عبد الفتاح في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية في منزله بالقاهرة، 17 مايو/أيار 2019.

أصدرت محكمة مصرية الإثنين حكما بسجن المدون والناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح خمس سنوات، وأربع سنوات لاثنين آخرين بعد أن أدانتهم بـ"نشر أخبار كاذبة"، حسبما أعلنت منى سيف شقيقة علاء. وكان عبد الفتاح قد أوقف في 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مشروعة قبل أن يخرج في 2019، ويتم توقيفه بعد بضعة أشهر ويودع الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

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قضت محكمة مصرية الإثنين بالسجن مدة خمس سنوات بحق المدون والناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح وأربع سنوات لاثنين آخرين لإدانتهم بـ"نشر أخبار كاذبة"، حسبما أكدت منى سيف شقيقة علاء.

وكتبت سيف على حسابها على موقع تويتر "علاء حكم عليه 5 سنين، باقر 4 سنين ومحمد أكسجين 4 سنين.. والقاضي.. أرسل الحاجب" لإعلان القرار. صدرت الأحكام عن محكمة استثنائية لا يجوز الطعن فيها.

تغريدة منى سيف علاء علاء اتحكم عليه ب ٥ سنين

باقر ٤ سنين

محمد اكسجين ٤ سنين



والقاضي اجبن من انه يطلع يقولنا، بعت الحاجب يقول القرار ويجري — Mona Seif (@Monasosh) December 20, 2021

وألقي القبض على عبد الفتاح في 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مشروعة وخرج في 2019، لكن أعيد توقيفه مجددا بعد بضعة أشهر ووضع قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

وتتهم منظمات حقوقية دولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وتقدر عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي رئاسة البلاد في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي، وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين على حد سواء.

فرانس24/ أ ف ب

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