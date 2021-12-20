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والدة علاء عبد الفتاح: "أنا لست متفاجئة ولكن غاضبة.. هذه قرارات سياسية"

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

أصدرت محكمة مصرية الإثنين حكما بسجن المدون والناشط البارز علاء عبد الفتاح خمس سنوات، إلى جانب السجن أربع سنوات لكل من المحامي الحقوقي محمد الباقر والصحافي محمد إبراهيم المعروف بـ"أكسجين" لإدانتهم بـ"نشر أخبار كاذبة". وتعليقا على الحكم الصادر بحق ابنها علاء، قالت ليلى سويف: "عرفنا القرار من الحاجب وليس القاضي. ننتظر تصديق الحاكم العسكري للقرار الذي لا نعرف حيثياته. ابني يعاني من مشاكل نفسية وقد أصيب بفيروس كورونا منذ أسابيع وكانت حالته سيئة لمدة أيام قبل أن يتحسن". مضيفة: "هو متعب نفسيا ويعاني من الضغط حيث إنه ممنوع من القراءة منذ سنتين وهذا شكل من أشكال التعذيب. أنا لست متفاجئة، ولكن غاضبة. هذه قرارات سياسية".