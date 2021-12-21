اليمن: مطار صنعاء يتوقف عن استقبال طائرات الإغاثة بعد غارات جوية لقوات التحالف
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أفاد الثلاثاء مسؤول في مطار صنعاء باليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين بأن المطار لم يعد قادرا على استقبال طائرات الإغاثة بما فيها طائرات الأمم المتحدة وذلك بسب ضربات جوية شنتها قوات التحالف.
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توقف مطار صنعاء في اليمن عن استقبال طائرات المنظمات الإغاثية وبينها تلك التابعة للأمم المتحدة بعدما تعرض لضربات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية، حسب ما أفاد مسؤول في المطار الخاضع لسيطرة الحوثيين الثلاثاء.
وقال المسؤول مفضلا عدم الكشف عن هويته "تحالف العدوان قام بقصف مطار صنعاء بشكل مباشر ما أدى إلى خروج المطار عن الجاهزية التي كان يقدمها لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية".
فرانس24/ أ ف ب
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