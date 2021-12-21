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لبنان: المجلس الدستوري يبقي على موعد الانتخابات النيابية في مارس واقتراع المغتربين وفق الدوائر

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

بت المجلس الدستوري في لبنان الثلاثاء في جملة طعون تمس القانون الانتخابي، قدمتها كتلة النائب جبران باسيل، وشملت خصوصا موعد الاقتراع ومسألة تصويت المغتربين. وفي السياق، قالت مراسلة فرانس24 في لبنان جوويل مارون: "قدمت كتلة لبنان القوي طعنا بقانون الانتخابات الذي كان قد أقر في مجلس النواب خلال جلسة تشريعية سابقة. وقد شملت الطعون مواد محددة أبرزها اقتراع المغتربين، حيث سعت الكتلة إلى حصرها في ستة نواب فقط، في حين أن القانون يمنحهم حق انتخاب 128 نائبا كل حسب دائرته الانتخابية. ومن الطعون المقدمة أيضا تقديم أو تأخير موعد الانتخابات النيابية فيما كان المجلس النيابي قد حدد موعدها في آذار/مارس المقبل".