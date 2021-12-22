اليمن: التحالف الذي تقوده السعودية يعلن أنه ساهم في إجراء السفير الإيراني من صنعاء

عناصر من القوات الإيرانية تحمل نعش السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي حسن إيرلو أثناء تشييع جنازته في طهران، 21 كانون الأول/ديسمبر 2021.

أصدر التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن بيانا الأربعاء رفض فيه اتهامات طهران بأنه تأخر في إجلاء السفير الإيراني حسن إيرلو، المريض من صنعاء، وقال إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قدمت كافة التسهيلات والتصاريح الخاصة بالعبور، وكذلك الدعم اللوجستي لطائرة الإخلاء الطبي التابعة للقوات الجوية العراقية" التي نقلت السفير من صنعاء إلى البصرة، قبل نقله إلى إيران حيث توفي.

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أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ضد الحوثيين الأربعاء إنه ساعد في إخراج السفير الإيراني المريض من البلاد قبل وفاته رافضا اتهاما إيرانيا بأنه مسؤول عن تأخر إجلائه.

وقالت إيران الثلاثاء إن مبعوثها إلى جماعة الحوثي اليمنية حسن إيرلو توفي متأثرا بإصابته بكوفيد-19 بعدما أُعيد للبلاد الأسبوع الماضي، محملة السعودية مسؤولية تأخير نقله من العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف الذي يقاتل جماعة الحوثي منذ 2015 في بيان إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قدمت كافة التسهيلات والتصاريح الخاصة بالعبور، وكذلك الدعم اللوجستي لطائرة الإخلاء الطبي التابعة للقوات الجوية العراقية" التي نقلت السفير من صنعاء إلى البصرة في العراق.

وأضاف أنه بدأ في تسهيل نقل السفير "لاعتبارات إنسانية تقديرا لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان وجمهورية العراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية".

ولم يوضح البيان الحالة الصحية التي كان إيرلو يعاني منها.

وبدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة هذا العام في وقت تحاول فيه القوى العالمية إنقاذ الاتفاق النووي مع طهران وتقود الأمم المتحدة جهودا لإنهاء الحرب في اليمن.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في كانون الأول/ديسمبر 2020 إيرلو على قائمتها السوداء وقالت إنه مسؤول في فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج.

وقال مصدران سياسيان يمنيان مقربان من الحركة ومصدر أجنبي إن إيرلو لم يكن يظهر كثيرا في العلن في الآونة الأخيرة بسبب مرضه وبسبب التوترات السياسية.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 لمحاربة الحوثيين المتحالفين مع إيران بعدما أخرجت الجماعة الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.

فرانس24/ رويترز

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