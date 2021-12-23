العراق: محافظ ذي قار يستقيل من منصبه إثر إطلاق الرصاص على متظاهرين بالناصرية

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لقطة من الجو لمحتجين عراقيين على جسر الزيتون في مدينة الناصرية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

استقال محافظ ذي قار جنوب العراق الخميس من منصبه إثر مظاهرات الأربعاء سقط فيها جرحى في مدينة الناصرية، التي شكلت مركزا أساسيا للحركة الاحتجاجية قبل عامين. وتشهد محافظات عراقية جنوبية، لا سيما ذي قار والديوانية والنجف، مظاهرات متفرقة خلال الأسابيع الماضية، يشارك بها العشرات مطالبين بوظائف وتحسينات خدماتية ومعيشية.

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أكد محافظ ذي قار الواقعة في جنوب العراق أن رئيس الوزراء وافق الخميس على استقالته عقب الاستقالة إثر مظاهرات الأربعاء سقط فيها جرحى في مدينة الناصرية، التي شكلت مركزا أساسيا للحركة الاحتجاجية قبل عامين.

ويتظاهر العشرات في المحافظة منذ عدة أيام من أجل مطالب معيشية وخدمية وللدفع بإسقاط دعاوى قضائية ضدهم مرتبطة بمشاركتهم في مظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019. لكن المظاهرات تطورت الأربعاء وأصيب "ثلاثة متظاهرين بجروح جراء إطلاق نار" وفق ما أفاد مصدر طبي وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكرت الوكالة الوطنية نقلا عن المكتب الإعلامي للمحافظ أحمد غني الخفاجي، أن الأخير قدم استقالته من منصبه "حرصا منه على المصلحة العامة، وتقديما للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة".

"تحقيق ومحاسبة"

في الأثناء، أفاد بيان الأربعاء لخلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تابع بـ"اهتمام كبير حادث إصابة ثلاثة من المتظاهرين في مركز مدينة الناصرية"، ووجه بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة من تسبب في هذا الحادث وفتح تحقيق عاجل من قبل القوات الأمنية".

وتشهد محافظات عراقية جنوبية، لا سيما ذي قار والديوانية والنجف، مظاهرات متفرقة خلال الأسابيع الماضية، يشارك بها العشرات مطالبين بوظائف وتحسينات خدماتية ومعيشية.

وشكلت مدينة الناصرية ذات الغالبية الشيعية والواقعة على بعد 350 كلم عن العاصمة بغداد، معقلا أساسيا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، فهي تعاني من الفقر الشديد وتدهور البنى التحتية والبطالة بين الشباب، على الرغم من ثروتها النفطية.

تراجع مذاك زخم المظاهرات كثيرا، لا سيما على وقع اغتيالات وعمليات خطف طالت ناشطين. وخلفت المظاهرات التي وصلت ذروتها في بغداد والجنوب في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أكثر من 600 قتيل و30 ألف جريح.

فرانس24/ أ ف ب

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