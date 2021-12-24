فيديو

ريبورتاج: كيف يعيش اللبنانيون أجواء عيد الميلاد في ظل فيروس كورونا ومتحوراته والأزمة الاقتصادية؟

لقطة شاشة فرانس24 © فرانس24

يأتي عيد الميلاد لهذا العام في ظروف معيشية صعبة يشهدها لبنان، حيث ألقت جائحة فيروس كورونا بظلالها على الاحتفالات. وتحد إجراءات الوقاية الصحية من قدرة اللبنانيين على الاحتفال بالأعياد، وكذلك الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ ما يقارب العام، حيث أن 74 في المئة من السكان باتوا يعيشون في الفقر. وتعمل منظمات غير حكومية على توفير الهدايا والطعام بشكل مجاني، في محاولة لإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال في أجواء الأعياد.