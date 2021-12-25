التحالف العربي يعلن عن عملية واسعة في اليمن بعد مقتل شخصين جراء قصف على السعودية

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لفت التحالف العسكري بقيادة الرياض إلى عملية عسكرية "واسعة النطاق" في اليمن، بعد مقتل شخصين وإصابة سبعة في هجوم للحوثيين على جنوب المملكة مساء الجمعة هو الأكثر دموية في السعودية منذ نحو ثلاث سنوات. وتزامن ذلك مع مقتل ثلاثة أشخاص في اليمن، بينهم امرأة وطفل، في ضربة جوية نُسبت للتحالف، حسبما أفادت مصادر طبية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

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أشار التحالف العسكري بقيادة الرياض إلى عملية عسكرية "واسعة النطاق" في اليمن، بعد مقتل شخصين وإصابة سبعة في هجوم للحوثيين على جنوب المملكة مساء الجمعة هو الأكثر دموية في السعودية منذ نحو ثلاث سنوات.

وأكد التحالف أنه بصدد "التحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع وفي إطار القانون الدولي الإنساني وسنتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة".

وتزامن ذلك مع مقتل ثلاثة أشخاص في اليمن، بينهم امرأة وطفل، في ضربة جوية نُسبت للتحالف، حسبما أفادت مصادر طبية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويأتي التصعيد في وقت يشن التحالف غارات على صنعاء منذ نحو اسبوع، مستهدفا مواقع للحوثيين بينها المطار، يقول إنها تُستخدم كمنصة لإطلاق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه المملكة.

وأفاد الدفاع المدني في المملكة أن سعوديا ويمنيا قتلا وأصيب سبعة آخرون بجروح مساء الجمعة بعد سقوط "مقذوف عسكري" على متجر أطلقته "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان".

إلى ذلك، تضرر محلان تجاريان و12 مركبة بسبب "الشظايا المتطايرة". وأظهرت صور نشرتها وكالة الانباء السعودية أضرارا في محل تجاري وحفرة في الأرض أمامه.

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الاولى التي يُوقع فيها قصف للحوثيين قتلى وجرحى في السعودية منذ 2018. ومن المقرر أن يعقد التحالف الأحد مؤتمرا صحفيا للتحدث عن آخر التطورات، وفق ما أعلنت السلطات السعودية بعدما قالت في وقت سابق إن المؤتمر سينعقد السبت.

من جانبهم، توعد الحوثيون بعمليات "موجعة ومؤلمة". وقال المتحدث باسم الجناح العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان نشر على قناتهم في تطبيق تلغرام "نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى في غيه وعدوانه وجرائمه".

وذكر سريع أن الهجوم الحوثي تم بصواريخ بالستية، موضحا "القوة الصاروخية دكت مواقع هامة وحساسة جدا للعدو السعودي في جازان بثلاثة صواريخ بالستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة".

تتعرض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة مفخخة تُطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

وفي صنعاء، أفادت مصادر طبية وكالة الأنباء الفرنسية عن "مقتل ثلاثة مدنين بينهم امرأة وطفل وجرح ستة جراء قصف طيران التحالف لمباني المؤسسة العامة للاتصالات وسكن الموظفين في قرية عجامة" شمال غرب العاصمة صنعاء مساء الجمعة أيضا.

فرانس24/أ ف ب

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