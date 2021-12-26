اليمن-التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا 430 صاروخا باليستيا و851 طائرة مسيرة على المملكة منذ بدء الحرب

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أشار التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد أن جماعة الحوثي أطلقت 430 صاروخا باليستيا و851 طائرة مسيرة مسلحة على أراضي المملكة منذ بدء الحرب في عام 2015، ما أسفر عن مقتل 59 مدنيا. كما اتهم التحالف إيران وحزب الله اللبناني بإرسال خبراء وعناصر إلى مطار صنعاء لمساعدة الحوثيين على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

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أعلن التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل في اليمن الأحد أن جماعة الحوثي أطلقت 430 صاروخا باليستيا و851 طائرة مسيرة مسلحة على السعودية منذ بدء الحرب في عام 2015 مما أسفر عن مقتل 59 مدنيا سعوديا.

ووجه المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، أصابع الاتهام إلى جماعة الحوثي باستخدام مطار صنعاء قاعدة عسكرية لشن الهجمات على المملكة. لكن الحوثيون ينفون ذلك. ونفى وجود حصار على اليمن، مضيفا أن مطار صنعاء ما زال مفتوحا أمام رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

إلى ذلك، اتهم التحالف إيران وحزب الله اللبناني الشيعي بإرسال خبراء وعناصر إلى مطار صنعاء لمساعدة الحوثيين على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

وعرض تركي المالكي مقطع فيديو لما قال إنه "مقر لخبراء إيرانيين وحزب الله في المطار"، مؤكدا أن "حزب الله يدرب الحوثيين على تفخيخ واستخدام الطائرات المسيرة في المطار". كما عرض مقطعين آخرين لشخص قال المالكي إنّه عنصر في حزب الله يقوم بتفخيخ إحدى الطائرات في قاعدة داخل مطار صنعاء، وآخر لشخص قال المالكي إنه قيادي في حزب الله يتحدث فيه لعناصر حوثيين قائلا "علينا ان نرص صفوفنا".

ورأى المالكي أن "مسؤولية المجتمع الدولي وقف هذه الأعمال العدائية لهذا التنظيم الارهابي" في إشارة لحزب الله.

وكان التحالف أطلق هذا الأسبوع حملة جوية "واسعة النطاق" ضد المتمردين ردا على هذا الهجوم الأكثر دموية منذ نحو ثلاث سنوات.

فرانس24/رويترز/أ ف ب

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