اليمن: التحالف العربي يعلن شن غارات جديدة تستهدف معسكرا للحوثيين في صنعاء

شن التحالف بقيادة السعودية في اليمن الأحد غارات جديدة تستهدف معسكرا للحوثيين في العاصمة صنعاء، وفق ما أعلن في بيان. ويأتي ذلك غداة إعلان التحالف عن عملية عسكرية "واسعة النطاق" في اليمن بعد مقتل شخصين (سعودي ويمني) وإصابة سبعة في هجوم للحوثيين على جنوب المملكة مساء الجمعة.

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أعلن التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده السعودية استهداف معسكر للحوثيين في العاصمة صنعاء، بينما يكثف حملته الجوية ضدهم ردا على مقتل شخصين في هجوم صاروخي جنوب المملكة.

وتضمن بيان التحالف الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد الحوثيين في النزاع على السلطة، أنه دمر مخازن للأسلحة في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون على ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

واعتبر التحالف في بيانه الأحد أن "العملية بصنعاء استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر التشريفات بصنعاء"، مشيرا إلى "تدمير مخازن للأسلحة النوعية" بالمعسكر.

وقبل ذلك السبت، أعلن التحالف عن عملية عسكرية "واسعة النطاق" في اليمن بعد مقتل شخصين (سعودي ويمني) وإصابة سبعة في هجوم للحوثيين المدعومين من إيران على جنوب المملكة مساء الجمعة، وهو الهجوم الاكثر دموية في السعودية منذ نحو ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن يعقد التحالف الأحد مؤتمرا صحافيا للتحدث عن آخر التطورات، قال إنه سيعرض خلاله أدلة على تورط حزب الله اللبناني المدعوم كذلك من إيران في النزاع في اليمن.

وتتهم السعودية خصمها اللدود إيران وحزب الله بمد الحوثيين بأسلحة نوعية، وهو الاتهام الذي تنفيه الجمهورية الإسلامية.

منذ منتصف 2014، يشهد اليمن نزاعا على السلطة بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية منذ آذار/مارس 2015.

وتسبّب النزاع بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة في بلد يعتمد فيه 80 بالمئة من السكان وعددهم نحو 30 مليونا على المساعدات، إلى جانب مقتل مئات آلاف الأشخاص ونزوح ملايين السكان عن منازلهم نحو مخيمات مؤقتة.

فرانس24/ أ ف ب

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