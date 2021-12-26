سلطنة عمان تشترط تلقي جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لغير العمانيين لدخول أراضيها

© أ ف ب

اشترطت سلطنة عمان في قرار جديد صادر الأحد تلقي جرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة المضادة لكوفيد-19 لغير العمانيين من عمر 18 عاما فأعلى لدخول السلطنة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

إعلان اقرأ المزيد

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الأحد أن سلطنة عمان تشترط تلقي جرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة المضادة لكوفيد-19 لغير العمانيين من عمر 18 عاما فأعلى لدخول السلطنة.

وأفادت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أنه "تقرر عدم السماح بدخول السلطنة إلا لمن يبرز شهادة سلبية لفحص كوفيد-19 عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أجري خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول".

ولفتت اللجنة إلى أنها ألغت العمل بقرار سابق لتعليق دخول السلطنة من الدول التي انتشر فيها المتحور أوميكرون وهي جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

فرانس24/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك