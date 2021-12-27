إسرائيل: إنفلونزا تقضي على أكثر من 5 آلاف من طيور الكركي المهاجرة

أعلنت السلطات الإسرائيلية حظر دخول الزائرين إلى المحميات الطبيعية، وذلك على إثر تفشي إنفلونزا الطيور الذي تسبب بوفاة أكثر من خمسة آلاف من طيور الكركي المهاجرة في البلاد. وذكرت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرج في تغريدة على موقع تويتر: "إنها الكارثة الأسوأ على الإطلاق للحياة البرية في تاريخ البلاد".

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أدى تفشي إنفلونزا الطيور إلى وفاة أكثر من خمسة آلاف من طيور الكركي المهاجرة في إسرائيل، الأمر الذي دفع السلطات لإعلان حظر دخول الزائرين إلى المحميات الطبيعية والتحذير من نقص محتمل في البيض جراء إعدام الدجاج المحلي كإجراء وقائي.

وذكرت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرج في تغريدة على موقع تويتر: "إنها الكارثة الأسوأ على الإطلاق للحياة البرية في تاريخ البلاد"، بينما كان حراس يرتدون بزات واقية يجمعون جيف طيور الكركي من محمية بحيرة الحولة الطبيعية والمستنقعات المحيطة بها.

وتابعت أنه تم إعدام مئات الآلاف من الدواجن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من الممكن أن يكون الأطفال الذين زاروا المحمية قد لمسوا أحد طيور الكركي المصابة، ومن ثم قد يساهم ذلك في نشر عدوى الإنفلونزا. وتتطلع السلطات إلى استيراد البيض من الخارج.

فرانس24/رويترز

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