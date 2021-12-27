الإمارات تسجل أول زواج مدني لزوجين غير مسلمين في "سابقة نوعية بالمنطقة"

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في "سابقة نوعية في منطقة" الخليج، حسب وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات، سجلت محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية أول زواج مدني لزوجين غيرمسلمين في هذا البلد العربي. واستفاد من ذلك زوجان كنديان. وخففت الإمارات الكثير من القيود عن الأجانب المقيمين بها، الذي تقدر نسبتهم بـ90 بالمئة من سكان البلد.

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أوردت وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات أن محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية سجلت أول زواج مدني لزوجين غير مسلمين في هذا البلد العربي الخليجي.

وأوردت وكالة (وام) أن "إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبوظبي، يعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة".

واستفاد زوجان كنديان من القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين في عاصمة الإمارات.

وتسعى الدولة الخليجية الغنية في السنوات الأخيرة للظهور كدولة حديثة منفتحة على العالم.

وسمحت الإمارات التي يقيم فيها نحو عشرة ملايين نسمة 90 بالمئة منهم أجانب، بالمساكنة وخففت القيود المفروضة على الكحول وسهلت الحصول على تصاريح الإقامة.

والزواج المدني نادر في الشرق الأوسط وعادة ما تعقد الزيجات في أطر دينية.

وقررت الإمارات مطلع كانون الأول/ديسمبر تغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد اعتبارا من عام 2022، وتخصيص أسبوع عمل من أربعة أيام ونصف يوم. وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي أقدمت على خطوة مماثلة.

بدورها، شرعت السعودية المجاورة في إصلاحات مثل رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة والسماح بالحفلات الموسيقية وغيرها من الأحداث المختلطة، رغم مواصلة قمعها الشديد للمعارضة.

وعلى غرار الإمارات، ترغب السعودية في تنويع اقتصادها المعتمد على النفط وتحويل عاصمتها الرياض إلى مركز دولي.

فرانس24/ أ ف ب

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