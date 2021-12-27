السلطات اللبنانية تحدد 15 مايو/أيار موعدا للانتخابات النيابية

حددت السلطات اللبنانية يوم 15 مايو/أيار 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية. وتابع البيان أن المغتربين سيدلون بأصواتهم إما يوم السادس أو الثامن من مايو/أيار حسب البلد الذي يقيمون فيه.

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أشارت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان إلى أن لبنان حدد يوم 15 مايو/أيار 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.

وتابع البيان أن المغتربين سيدلون بأصواتهم إما يوم السادس أو الثامن من مايو/أيار حسب البلد الذي يقيمون فيه.

وكان البرلمان اللبناني قد صوت في أكتوبر/تشرين الأول على إجراء انتخابات مبكرة يوم 27 مارس/آذار لكن الرئيس ميشال عون قال إنه لن يقبل هذا التاريخ المبكر.

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات مع انتشار الغضب على نطاق واسع في لبنان بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ 2019 وتفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة.

فرانس24/ رويترز

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