النووي الإيراني: انطلاق جولة ثامنة من المفاوضات في فيينا وطهران تريد "ضمانات" ورفع العقوبات

كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري يغادر قصر كوبورغ، مكان المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، فيينا في 3 ديسمبر/كانون الأول 2021.

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاثنين إن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي التي تبدأ اليوم، ستركز على الضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجددا منه والتحقق من رفع عقوباتها على الجمهورية الإسلامية. وأجريت ست جولات من المباحثات النووية في الفترة ما بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران قبل أن تعلق وتستأنف في 29 نوفمبر/شرين الثاني.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت إيران الاثنين على لسان وزير خارجيتها، عن أن الجولة الثامنة من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي التي تنطلق اليوم، ستركز على الضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجددا منه، والتحقق من رفع عقوباتها على طهران.

وفي السياق، صرح الوزير حسين أمير عبد اللهيان "اليوم تبدأ جولة جديدة من المباحثات في فيينا. جدول الأعمال هو مسألة الضمانات والتحقق" من رفع العقوبات الأمريكية بحال العودة للاتفاق، مضيفا "الأهم بالنسبة إلينا هو الوصول إلى نقطة يمكننا من خلالها التحقق من أن النفط الإيراني سيباع بسهولة ومن دون أي حدود، وأن الأموال لقاء هذا النفط ستحوّل بالعملات الأجنبية إلى حسابات مصرفية تابعة لإيران، وأنه ستمكننا الاستفادة من كل العوائد الاقتصادية في قطاعات مختلفة". وفق وكالة "إرنا" للأنباء.

وتستعد الجمهورية الإسلامية والدول التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 أي روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا، وبمشاركة أمريكية "غير مباشرة"، لبدء الجولة الثامنة من المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وكان الاتفاق قد أتاح رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن واشنطن أعادت بعد انسحابها، فرض عقوبات قاسية على طهران طالت قطاعات اقتصادية عدة من أبرزها تصدير النفط. وردت طهران اعتبارا من 2019، بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وسبق أن أجريت ست جولات من المباحثات بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، قبل أن تعلق لنحو خمسة أشهر، وتستأنف اعتبارا من 29 نوفمبر/شرين الثاني. وخلال الجولة السابقة، تحدث دبلوماسيون أوروبيون عن تحقيق "تقدم على المستوى التقني"، محذرين من أن الوقت يضيق أمام الاتفاق. في المقابل، أكدت إيران على أن الأطراف الآخرين وافقوا على إضافة ملاحظات ونقاط جديدة طرحها وفدها المفاوض برئاسة علي باقري، إلى النقاط التي تمت مناقشتها في الجولات بين أبريل/نيسان-يونيو/حزيران.

هذا وأوضح عبد اللهيان "توصلنا إلى وثيقة مشتركة حول المسألة النووية، والعقوبات. اليوم ستبدأ المفاوضات الأولى حول هذه الوثيقة المشتركة". من جانبه، أبدى بايدن عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق لكن شريطة عودة إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجبه. هذا فيما تؤكد طهران أولوية رفع العقوبات وضمان عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق مرة أخرى.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك