سلطنة عمان تفرض "شهادة التطعيم" على كافة الموظفين في القطاعين العام والخاص

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان الاثنين عن فرض "شهادة التطعيم" على كافة الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص، ما يعني إجبارهم على إظهار إثبات لتلقيهم جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لدخول مقار عملهم. وتأتي الخطوة غداة إعلان الدولة الخليجية اشتراط تلقي الوافدين من غير مواطنيها جرعتين من اللقاحات بدءا من عمر 18 عاما لدخول أراضيها.

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قالت وزارة الصحة في سلطنة عمان الاثنين خلال مؤتمر صحافي، إنه لن يسمح للموظفين في القطاعين العام والخاص بدخول مقار عملهم، بدون إظهارهم شهادة تفيد بتلقيهم جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد في السلطنة.

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء العمانية في سلسلة تغريدات على تويتر بأن وزارة العمل قد أصدرت "تعميما بشأن التعامل مع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين في القطاع الخاص غير الحاصلين على تحصين لقاح" مضاد لفيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أنه قد بات على "كل موظف أو عامل موافاة جهة عمله بشهادة تطعيم.. تثبت الحصول على جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة في سلطنة عمان، أو موافاتها بتقرير طبي من المؤسسة الصحية يثبت وجود ظروف صحية تمنعه من تلقي اللقاحات".

وكالة الأنباء العمانية المؤتمر الصحفي الـ28 للجنة العُليا : التعميم يلزم كل موظف أو عامل موافاة جهة عمله بشهادة تطعيم لقاح (كوفيد ١٩)، تثبت الحصول على جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة في سلطنة عمان أو موافاتها بتقرير طبي من المؤسسة الصحية يثبت وجود ظروف صحية تمنعه من تلقي اللقاحات. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 27, 2021

وأشارت الوكالة إلى أن التعميم يتضمن "تطبيق الأحكام الخاصة بالانقطاع عن العمل لغير إجازة يستحقها الموظف أو العامل المنصوص عليها في النظام الوظيفي في حق الموظف أو العامل الذي يتغيب لعدم السماح له بالدخول إلى مقر عمله. لعدم تقديم شهادة تطعيم لقاح كوفيد-19، أو التقرير الطبي الذي يثبت وجود ظروف صحية تمنع من تلقيه أحد اللقاحات المضادة للفيروس".

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة دعوته "الجميع إلى الإقبال على الجرعة المنشطة لا سيما من لديهم أمراض مزمنة والمتقدمين في العمر والعاملين في القطاع الصحي والقطاعات التي تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر".

ويأتي القرار غداة إعلان السلطنة عن شرط تلقي جرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة المضادة لكوفيد-19 لغير العمانيين من عمر 18 عاما فأعلى لدخول الدولة الخليجية.

تغريدة وزارة الصحة العمانية 🔴 بيان رقم 500

27 ديسمبر 2021 #عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/e0q50etveL — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) December 27, 2021

وكانت السلطنة قد ألغت قرارا سابقا يقضي بتعليق دخول القادمين من الدول التي انتشر فيها متحور أوميكرون، وتحديدا جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

فرانس24/ رويترز

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