فيروس كورونا: مستشفى إسرائيلي سيشرع في تجربة إعطاء الجرعة الرابعة من اللقاح

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث إلى شابة أثناء تلقيها لقاح فيروس كورونا في مدرسة ثانوية بمدينة الطيبة في 19 أغسطس/آب 2021.

يشرع مستشفى إسرائيلي كبير الإثنين في إعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لـ 150 من العاملين به، في تجربة هدفها معرفة ما إذا كان تعميم هذه "الجرعة التنشيطية الثانية" ضروريا، ومساعدة صانعي القرار على وضع السياسة الصحية في البلاد وخارجها، حسبما أعلن الأحد مركز شيبا الطبي الواقع قرب تل أبيب.

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أعلن مستشفى إسرائيلي كبير الأحد بأنه سيبدأ في إعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لوباء كوفيد-19، لعدد 150 من العاملين به الإثنين، في تجربة تهدف إلى قياس ما إذا كانت الجرعة التنشيطية الثانية ضرورية في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف مركز شيبا الطبي، الواقع بالقرب من تل أبيب، أن تجربته ستسلط الضوء على فعالية جرعة رابعة وتساعد صانعي القرار على وضع السياسة الصحية في إسرائيل وخارجها.

وسجلت الدولة العبرية 1118 إصابة مؤكدة بالمتحور أوميكرون سريع الانتشار، مع زيادة عدد المصابين به إلى المثلين كل يومين.

وضمن هذا الإطار، أوصت لجنة من خبراء وزارة الصحة بمنح جرعة رابعة من لقاح فايزر/بيونتك للإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر والذين تلقوا جرعة تنشيطية قبل أربعة أشهر على الأقل.

إلا أن الموافقة النهائية من المدير العام للوزارة لا تزال معلقة، وسط نقاش عام حول ما إذا كانت هناك معلومات علمية كافية متاحة تبرر البدء في حملة الجرعة التنشطية الثانية. ولم يذكر مركز شيبا الطبي المدة التي ستستغرقها التجربة.

فرانس24/ رويترز

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