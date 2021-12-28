فيروس كورونا: الإمارات تعتمد لقاح سينوفارم البروتيني الصيني وقطر تعلق إجازة موظفين صحيين

وافقت السلطات الصحية الإماراتية على الاستخدام الطارئ للقاح شركة سينوفارم الصينية المعتمد على البروتين لمكافحة كوفيد-19 وقالت إنه سيتاح كجرعة تنشيطية بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل. من جهة أخرى علق المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية في قطر إجازات موظفيه العاملين في أقسام مرتبطة بفيروس كورونا، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالوباء بشكل سريع.

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أشارت وزارة الصحة الإماراتية إلى موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح شركة سينوفارم الصينية المعتمد على البروتين لمكافحة كوفيد-19 وقالت إنه سيتاح كجرعة تنشيطية بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأعلنت الوزارة في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية يوم الاثنين أنها وافقت على أن يقوم مشروع مشترك بين مجموعة جي 42 الإماراتية ومجموعة بيوتيك الوطنية الصينية التابعة لشركة سينوفارم بإنتاج اللقاح وتوزيعه.

وأفاد البيان أن الموافقة جاءت في أعقاب دراسة أجريت في الإمارات شملت أفرادا سبق تطعيمهم بجرعتين من لقاح سينوفارم غير النشط.

تعليق إجازات موظفين صحيين في قطر

من جهة أخرى، علق المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية في قطر إجازات موظفيه العاملين في أقسام مرتبطة بفيروس كورونا، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالوباء بشكل سريع.

وذكر تعميم لمؤسسة حمد الطبية الحكومية التي تدير 12 مستشفى وخدمات الإسعاف في قطر أنه "تم اتخاذ القرار الصعب بتعليق جميع طلبات إجازات الموظفين التي سبق الموافقة عليها والمستقبلية للموظفين، الذين يعملون في أنشطة كوفيد-19".

وأشارت في التعميم الصادر الاثنين إلى أنه "سيتم إلغاء جميع الاجازات التي تمت الموافقة عليها للفترة من 2021/12/28 وحتى 31/03/2022، ولن تتم الموافقة على أي طلبات إجازات جديدة".

كما أنه في حالة السفر خارج الدولة "فإن الأمر يتطلب الحصول على تصريح الخروج بعد موافقة إدارة الموظف وإدارة الموارد البشرية".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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