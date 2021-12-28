ما هي أبرز الأحداث التي هزت العالم العربي في 2021؟

شهد العالم العربي خلال العام 2021 أحداثا كثيرة، حظيت باهتمام واسع منه. وتنوعت هذه الأحداث بين ما هو سياسي واقتصادي ورياضي. فيما يلي جولة عبر الأبرز منها، والبداية مع نهائيات كأس العرب في قطر.

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كأس العرب

لعله الحدث الأبرز في نهاية العام 2021 إذ استضافت قطر على مدى 19 يوما، النسخة العاشرة من كأس العرب التي انطلقت من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر بمشاركة 16 منتخبا عربيا واحتضنت 32 مباراة اختتمت بتتويج منتخب الجزائر على حساب تونس.

الجزائر تتوج بكأس العرب 2021. © أ ف ب

كما توجت قطر بالميدالية البرونزية بعد فوزها على مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وحضر هذا الحدث الرياضي أكثر من 600 ألف متفرج وشارك فيه خمسة آلاف متطوع من 90 دولة. وللمرة الأولى أقيمت البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي (فيفا)، في نهائيات كانت بمثابة بروفة مصغرة لكأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز في نهاية 2022.

السودان

منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، تتالت الأحداث سريعا في السودان إذ أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك ووضعه تحت الإقامة الجبرية إضافة لاعتقال عدد من الوزراء.

فتاة سودانية صغيرة ترفع لافتة مناهضة للمجلس العسكري وتطالب بحكومة مدنية خلال المظاهرة التي نظمت في حي الكلاكلة قرب الخرطوم. 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. © طاهر هاني فرانس24

واعتبر كثيرون هذه الخطوة انقلابا عسكريا من الجيش وتعطيلا لمسار المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، والتي كان من المقرر أن تنتهي بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية.

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وعلى الرغم من إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر بموجب اتفاق سياسي معه، لم يَنل هذا الاتفاق رضا الشارع السوداني الذي بات يُطالب بحكم مدني خالص.

متظاهرون يسيرون خلال مسيرة من الخرطوم بحري إلى أم درمان ضد الحكم العسكري في أعقاب انقلاب الشهر الماضي في الخرطوم ، السودان. 13 كانون الأول/ديسمبر 2021. © رويترز

ومنذ الانقلاب يشارك السودانيون في مظاهرات حاشدة رفضا للحكم العسكري متحدين قمع الشرطة وقنابل الغاز المسيلة للدموع وقطع الإنترنت وغلق الطرق.

تونس

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو اللجوء إلى الفصل 80 من دستور2014 الذي يخول له اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد. وبمقتضى ذلك أعلن إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

وأصدر سعيّد في 22 أيلول/سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها حتى إشعار آخر.

وفي كانون الأول/ديسمبر قدم سعيّد جدولا زمنيا يضم استفتاء في 25 تموز/يوليو المقبل بشأن تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022.

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وأضاف سعيّد بأن التعديلات على الدستور ستأتي بعد استشارة شعبية عبر الإنترانت تبدأ في كانون الثاني/يناير 2022 وتنتهي في 20 آذار/مارس المقبلين على أن يظل عمل مجلس النواب معلقا حتى انتخاب البرلمان الجديد.

مظاهرة في العاصمة التونسية بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2021 رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيّد التي اتخذها في نهاية تموز/يوليو. © أ ف ب

وعمقت خارطة الطريق التي أعلن عنها سعيّد الانقسام السياسي في المشهد التونسي، بين معارض يرى أن القرارات مجرد استمرار "للانقلاب"، ومؤيد يعتبر أنه رسم خارطة طريق لإنهاء تجميد أعمال البرلمان والدستور وعودة الحياة الديمقراطية.

لبنان والأزمة الخليجية

أثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي خلال مقابلة سجلت في شهر آب/أغسطس، أي قبل أن يعين وزيرا لكنها بثت على التلفزيون اللبناني بعد ذلك، انتقد خلالها التدخل العسكري بقيادة الرياض في اليمن، غضب السعودية والكويت والبحرين والإمارات التي ردت باستدعاء سفرائها من بيروت.

ومثلت هذه الخطوة ضربة للبنان الذي تشكلت حكومته في أيلول/سبتمبر بعد 13 شهرا من الانتظار، وكان ينتظر منها أن تقوم بإصلاحات كبيرة لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية مدمرة.

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قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر

قطعت السلطات الجزائرية العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في 24 أغسطس/آب بسبب ما اعتبرته "الأعمال العدائية" للمملكة. واتهمت المغرب بالتآمر ضدها مع إسرائيل، كما ألمحت إلى أن الرباط تقف خلف الحرائق التي ضربت البلاد. من جانبه، رفض المغرب "بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها" القرار.

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الغارات على غزة

جولة جديدة من العنف بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، في أيار/مايوعلى خلفية التوترات في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وضعت الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مرة أخرى في قلب الاهتمام الإعلامي والدبلوماسي. وعلى امتداد 11 يوما، شهدت غزة غارات عنيفة وبلغت حصيلة الضحايا من الفلسطينيين 232 شخصا أكثر من مئة منهم أطفال ونساء.

قصف إسرائيلي على حي الرمال في غزة في 16 أيار/مايو 2021. © أ ف ب

المصالحة الخليجية

بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية، وخلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي في كانون الثاني/يناير2021 ، بمدينة العلا السعودية بمشاركة أمير دولة قطر، عادت العلاقات الكاملة بين دول الخليج والدوحة بما في ذلك الرحلات الجوية.

صورة جماعية خلال القمة الخليجية في الرياض، السعودية في 14 كانون الأول/ديسمبر 2021. © رويترز

وأجمع قادة مجلس التعاون الخليجي على ضرورة "الوحدة" في السياسات الخارجية والمجال الاقتصادي. كما تم الاتفاق على "تطوير شبكات الطرق والقطارات والاتصالات" بين دول المجلس وتنسيق الجهود لمكافحة "التغير المناخي والأوبئة والأمراض".

فرانس24/ ألفة قدارة

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