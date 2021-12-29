زلزال بقوة 5,7 يضرب جزيرة كريت اليونانية وسكان مدن مصرية يشعرون به

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ضرب زلزال بقوة 5,7 درجة جزيرة كريت اليونانية الأربعاء، وفق ما أعلن المعهد الجيوديناميكي اليوناني، فيما أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بأن بعض المدن المصرية شعرت بالزلزال. ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

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أفاد المعهد الجيوديناميكي اليوناني أن زلزالا بقوة 5,7 درجة ضرب جزيرة كريت الأربعاء، فيما لم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وفي وقت سابق سجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال بقوة 6,1 درجة. وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بأن بعض المدن المصرية شعرت بالزلزال.

وذكر أكيس تسلينتيس مدير المعهد الجيوديناميكي أن السلطات عدلت قراءة قوة الزلزال إلى 5,7 من 5,6 درجة سابقا. وقال تسلينتيس الذي كان في كريت لتلفزيون سكاي اليوناني "شعرت به".

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال كان على عمق 80 كيلومترا، في حين ذكر المعهد الجيوديناميكي اليوناني أنه كان على عمق 42,7 كيلومترا.

فرانس24/ رويترز

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