سوريا: غارة إسرائيلية على مرفأ اللاذقية تؤدي إلى مقتل مسلحين اثنين مواليين للنظام

أدت غارة إسرائيلية على مرفأ اللاذقية في غرب سوريا فجر الثلاثاء إلى مقتل مسلحين مواليين للنظام السوري الأربعاء متأثرَين بجروح أصيبا بها. وهذا ثاني استهداف من نوعه يطال خلال الشهر الحالي المرفق الحيوي بالنسبة لسوريا.

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل مسلحين مواليين للنظام السوري الأربعاء متأثرَين بجروح أصيبا بها جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف فجر الثلاثاء مرفأ اللاذقية في غرب سوريا. واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية ساحة الحاويات في المرفأ، وفق الإعلام الرسمي السوري.

وهذا ثاني استهداف من نوعه يطال خلال الشهر الحالي المرفق الحيوي بالنسبة لسوريا. وكانت إسرائيل استهدفت ميناء اللاذقية للمرة الأولى في السابع من كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وأشار المرصد إلى أن "مسلحين سوريين إثنين من المجموعات الموالية للنظام فارقا الحياة الأربعاء متأثرين بجروح أصيبا بها خلال القصف"، مشيرا إلى إصابة ثلاثة عناصر آخرين.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد نقلت عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية". ولم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل حول القصف. واكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول "لا نعلق على تقارير ترد في وسائل إعلام أجنبية".

ونقلت سانا عن قائد فوج إطفاء اللاذقية قوله إن "المواد المستهدفة في الحاويات هي عبارة عن زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات"، إلا أن المرصد أفاد بدوره أن القصف استهدف "حاويات تضم أسلحة وذخائر لا يُعلم ما إذا كانت إيرانية المصدر".

ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الأربعاء أن الغارات "اللا أخلاقية" تعد مثلا إضافيا على دور إسرائيل في "إثارة الأزمات في المنطقة". وقال إن إسرائيل "تسخر من القوانين الدولية... عبر شنها غارات متكررة على الأراضي السورية بحجج كاذبة".

واستهدفت ضربة إسرائيلية سابقة في السابع من الشهر الحالي شحنة أسلحة إيرانية مخزّنة في ساحة الحاويات، وفق ما أفاد المرصد آنذاك، من دون تسجيل خسائر بشرية.

فرانس24/أ ف ب

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