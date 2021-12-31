فيديو

تعيين البحرين أول سفير لها في دمشق منذ عشر سنوات يأتي في "سياق إعادة العلاقات الخليجية" مع سوريا

ماذا عن تعيين البحرين أول سفير لها بدمشق منذ 10 سنوات؟ © فرانس24

قال محلل الشؤون الدولية في فرانس24 وسيم الأحمر إن تعيين البحرين أول سفير لها في دمشق منذ عشر سنوات يأتي في "سياق إعادة العلاقات الخليجية" مع سوريا. واعتبر أن "أي خطوة بحرينية في أعظم الأحيان تعبر عن مزاج سعودي". وتساءل: "هل ستتبعها خطوات إضافية من قبل دول الخليج باتجاه" الانفتاح نحو سوريا؟ وذلك انطلاقا من الاعتقاد بأن "الابتعاد عن سوريا يتيح المساحة أكبر لتركيا وإيران بالتثبت في المشهد السوري".