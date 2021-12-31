مصر: النيابة العامة تقرر الإفراج عن نجلة يوسف القرضاوي بعد أكثر من 4 سنوات بالحبس الاحتياطي

أ ف ب / أرشيف

بعد أربع سنوات ونصف السنة في الحبس الاحتياطي، قررت النيابة العامة المصرية الجمعة الإفراج عن علا القرضاوي نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، الذي تعتبره السلطات المصرية الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وألقي القبض على علا القرضاوي وزوجها حسام خلف، الموجود في السجن، في 30 حزيران/ يونيو 2017.

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نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي مصري أن النيابة العامة المصرية قررت الجمعة إخلاء سبيل علا القرضاوي ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، الذي تقول السلطات المصرية إنه الزعيم الروحي لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة، بعدما أمضت أربع سنوات ونصف السنة محبوسة احتياطيا.

وأوضح المصدر أن علا القرضاوي "أخلي سبيلها لكنها لا تزال على ذمة التحقيقات" في اتهامات موجهة لها بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة" قانونا و "الاشتراك في تمويلها".

وكان ألقي القبض على علا القرضاوي وزوجها حسام خلف في 30 حزيران/يونيو 2017. ولا يزال زوجها قيد الحبس.

ويبلغ الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مصر عامين، ولكن السلطات تمدده بتوجيه اتهامات للموقوفين في قضية جديدة وبدء فترة حبس احتياطي أخرى في ما تطلق عليه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ظاهرة "التدوير".

وتتهم السلطات الشيخ يوسف القرضاوي المقيم في قطر بأنه الزعيم الروحي لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر منذ العام 2013 بعدما أطاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش في تموز/يوليو من ذلك العام بالرئيس المنبثق عن الإخوان محمد مرسي ثم شن حملة قمع ضد قيادات الجماعة ووضع معظمهم في السجون.

فرانس 24 / أ ف ب

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