حالة تأهب في عدة دول خليجية وتحذيرات بسبب أمطار غزيرة تتساقط منذ أيام

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سيارات غارقة بمياه الأمطار في الشارقة، الإمارات في 1 يناير/كانون الثاني 2022.

وجهت عدة دول خليجية الأحد تحذيرات لسكانها جراء استمرار التساقطات المطرية الغزيرة منذ أيام، على هذه المنطقة ذات المناخ الحار والجاف. وكثفت السلطات في كل من الإمارات والسعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان إجراءاتها لمواجهة الاضطرابات التي سببها الطقس السيء.

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كثفت سلطات دول خليجية عدة الأحد التحذيرات لسكانها بسبب أمطار غزيرة تتساقط منذ أيام عدة على هذه المنطقة ذات المناخ الحار والجاف.

وتتسبب هذه الأمطار باضطرابات كثيرة في الحياة اليومية في الدول الخليجية، إذ إن الطرقات غير مجهزة بأنظمة تصريف المياه بسبب ندرة هطول الأمطار.

وفي الإمارات، تساقطت أمطار غزيرة في أنحاء البلاد، خصوصا في دبي وأبوظبي. وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" أنه من المتوقع أن يستمر الطقس السيء حتى الخميس.

وتفاقمت الأمطار بسبب تلقيح الغيوم، وهي تقنية تستخدمها السلطات لزيادة كمية المتساقطات التي تكون عادة ضئيلة ونادرة. وفي إمارة الشارقة، علق مارة وسيارات في مياه وحلية ولم تفد السلطات عن سقوط ضحايا.

بدورها، تشهد السعودية هطول أمطار غزيرة بما في ذلك على المعتمرين في مدينة مكة. وحذر جهاز الدفاع المدني من تواصل تساقط الأمطار بشكل معتدل في مناطق عدة.

أما في قطر، فقد دعت السلطات السكان إلى التحلي بالحذر وأعلنت أنها تتوقع هطول "أمطار رعدية" و"رياح قوية" في مناطق عدة اعتبارا من الأحد.

وفي الكويت، توقعت إدارة الأرصاد الجوية وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تستمر الأمطار "حتى منتصف الليل (الأحد) بكميات متفاوتة بين الخفيفة إلى المتوسطة". وأعلنت وزارة التربية بحسب ما نقلت الوكالة عن تعليق الصفوف والامتحانات في كافة المدارس الحكومية والخاصة "نظرا لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمر بها البلاد".

من جانبها، أعلنت سلطنة عمان السبت أنه "من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة" في مناطق عدة في البلاد. ونشر التلفزيون الرسمي مشاهد لطرقات تغرق بالمياه.

وتتمتع دول الخليج بمناخ معتدل في الشتاء تصل فيه الحرارة إلى 20 درجة مئوية، باستثناء فترات نادرة وقصيرة جدا تشهد خلالها تساقط أمطار غزيرة بين نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني.

فرانس24/ أ ف ب

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