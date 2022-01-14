منظمة الصحة العالمية: ارتفاع مذهل في عدد الإصابات بفيروس كورونا بالشرق الأوسط

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بشكل هائل في منطقة الشرق الأوسط، وترجح المنظمة سبب الارتفاع نتيجة انتشار متحور أوميكرون. وقال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن من بين 22 دولة بالمنطقة معظمها دول شرق أوسطية، سجلت 15 دولة حالات إصابة بأوميكرون، وحذر من أن معدلات التطعيم في بعض دول المنطقة ما زال منخفضا.

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صرح مسؤول بمنظمة الصحة العالمية الخميس أن ارتفاعا مذهلا في أعداد الإصاباتبفيروس كورونا في منطقة شرق البحر المتوسط من المرجح أن يكون نتيجة انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا وحذر من أن بعض دول المنطقة ما زالت معدلات التطعيم فيها منخفضة.

وقال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بنسبة 89 بالمئة في منطقة شرق البحر المتوسط في الأسبوع الأول من يناير كانون الثاني مقارنة بالأسبوع السابق لكن الوفيات انخفضت 13 بالمئة.

وأضاف أن من بين 22 دولة بالمنطقة معظمها دول شرق أوسطية، سجلت 15 دولة حالات إصابة بأوميكرون.

وتابع "في حين يبدو أن أوميكرون يسبب مرضا أقل شدة من (المتحور السابق) دلتا خاصة بين من تلقوا اللقاح، إلا أن هذا بالتأكيد لا يعني الاستهانة به إذ أنه ما زال يؤدي إلى دخول المستشفيات وإلى الوفاة".

وقال إن ست دول في المنطقة، هي أفغانستان وجيبوتي والصومال والسودان وسوريا واليمن، قامت بتطعيم أقل من 10 بالمئة من سكانها على الرغم من توافر لقاحات تكفي لتطعيم 40 بالمئة من السكان. وهناك 36 دولة فقط على مستوى العالم سجلت هذا المستوى المنخفض من التطعيم وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن حملات التطعيم تعطلت بسبب مشكلات منها الافتقار للالتزام السياسي والافتقار للأمن والتحديات اللوجيستية.

فرانس24/ رويترز

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