مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار وحريق في صهاريج محروقات بأبو ظبي والسلطات ترجح أن يكون السبب "طائرات بدون طيار"

أندرو كاباليرو رينولدز صورة مشتركة/ا ف ب/ارشيف

صورة من الأرشيف لأحد مدارج مطار أبو ظبي في 13 كانون الثاني/يناير 2019

قتل ثلاثة أشخاص في انفجار وحريق اندلع في ثلاثة صهاريج لنقل المحروقات في منطقة مصفح، بالقرب من خزانات أدنوكو وفي منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي. وأعلنت وكالة أنباء الإمارات عن إصابة ستة أشخاص آخرين. وكانت الشرطة رجحت أن "أجساما طائرة صغيرة" قد تكون "طائرات بدون طيار" تسببت في ذلك. ولاحقا، ذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على تويتر أنه سيعلن عن تفاصيل "عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة".

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وقع انفجار في صهاريج لنقل المحروقات في أبوظبي واندلع حريق في مطار أبو ظبي على ما أعلنت شرطة العاصمة الإماراتية الاثنين، مشيرة إلى "رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار".

وأفادت وكالة أنباء الإمارات عن الشرطة قولها إن "الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة". وأشارت الشرطة إلى أنه تمت السيطرة على الحريق.

ومن جانبه، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة إن الحوثيين سيعلنون عن "عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة".

وأكدت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) "اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح، بالقرب من خزانات أدنوك. كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".

وأضاف البيان: "تشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار ’درون’ وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق".

وتابع: "باشرت السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين".

فرانس24/ أف ب/ رويترز

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