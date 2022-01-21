اليمن: قتلى وجرحى في غارات جوية عنيفة للتحالف العربي وانقطاع خدمات الإنترنت بالبلاد

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صورة ملتقطة من شريط فيديو وزعه المتمردون اليمنيون في 21 كانون الثاني/يناير 2022 يظهر سجنا مدمرا بغارة للتحالف في صعدة في شمال اليمن

أسفرت غارات جوية شنتها طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية الخميس على مواقع في صعدة شمال اليمن عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وذلك وفقا لما أذاعته وسائل إعلام تابعة للمتمردين الحوثيين. وفي حين أن التحالف لم يعلن عن شن أي هجوم، قال الحوثيون إن التحالف قد استهدف سجنا في صعدة وبرج اتصال في الحديدة. فيما قالت مجموعة "نت بلوكس" التي تتعقب أعطال شبكات الإنترنت حول العالم إن "الاتصال بشبكة الإنترنت مقطوع في جميع أنحاء اليمن" منذ صباح الجمعة.

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أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن غارة جوية للتحالف العسكري بقيادة السعودية ليل الخميس الجمعة سجنا في صعدة شمال اليمن، وفق ما ، مشيرين إلى سقوط قتلى وجرحى. وبثت قناة "المسيرة" التابعة للمتمردين الحوثيين صورا لدمار كامل في السجن ولجثث مدماة.

#المسيرة_عاجل | مراسلنا في #الحديدة: ٢٠ شهيدا وجريحا في حصيلة غير نهائية لغارات العدوان على مبنى الاتصالات — المسيرة - عاجل (@alosbou) January 20, 2022

وأكد المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن بشير عمر لوكالة الأنباء الفرنسية "استهداف مركز اعتقال في محافظة صعدة"، مشيرا إلى أن فرق اللجنة "تقوم حاليا بمعاينة الموقع للتأكد من عدد القتلى والجرحى".

ولم يعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن عن أي غارة جوية على صعدة.

وشن التحالف بقيادة السعودية في اليمن ليل الخميس الجمعة غارات جوية في مدينة الحديدة في غرب اليمن. وقال الحوثيون إنها استهدفت برج اتصالات في المدينة، وأوقعت قتلى وجرحى.

انقطاع خدمات شبكة الإنترنت

وأفادت مجموعة "نت بلوكس" التي تتعقب أعطال شبكات الانترنت على حسابها على تويتر عن "انقطاع الاتصال بالإنترنت في كل اليمن" صباح الجمعة.

فرانس24/أ ف ب

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