التحالف بقيادة الرياض ينفي استهدافه لمركز احتجاز في صعدة وغوتيريس يدين الغارات الجوية على اليمن

رجل يسير على سطح منهار لمركز احتجاز أصيب بغارات جوية في صعدة، اليمن، 21 يناير / كانون الثاني 2022.

نفى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن السبت ما تم تداوله من تقارير حول استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنية، مشددا على أن هذه التقارير "عارية من الصحة". الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من جانبه، فقد أدان، في بيان صدر الجمعة، الضربات الجوية التي أسفرت عن مقتل 60 شخصا على الأقل في مركز احتجاز صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون. أما مجلس الأمن الدولي، فمن جهته، قد ندد بهجوم الحوثيين على الإمارات ومواقع في السعودية و"شدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأفعال الإرهابية المشينة، ومنظميها ومموليها ورعاتها، وتقديمهم للعدالة".

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أدى التصعيد الأخير بين اليمن والتحالف بقيادة السعودية إلى انتقادات دولية للأطراف المشاركة في النزاع المستمر منذ سنوات، ففي بيان صدر الجمعة، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن الجمعة وأسفرت عن مقتل 60 شخصا على الأقل في مركز احتجاز بمحافظة صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون.

من جانبه، نفى التحالف السبت ما تم تداوله من تقارير حول استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنية، مشددا على أن هذه التقارير "عارية من الصحة".

مداخلة عدنان الصنوي بشأن التصعيد بين التحالف والحوثيين في صعدة 02:48

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر يوم الجمعة (21 كانون الثاني/يناير) وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله"، مشددا على أن "هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيا الحوثية غير صحيحة".

"لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف"

وأضاف المالكي "قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد وقد تم عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف، وتبين عدم صحّة هذه الادعاءات".

وأردف "ما سوقت له الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد، وإن الهدف محل الادعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولا تنطبق عليه المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادّة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب وما نصّت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز".

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيا الحوثية الإرهابية".

مجلس الأمن يندد

من جانبه، ندد مجلس الأمن الدولي بهجوم الحوثيين على الإمارات ومواقع في السعودية في بيان الجمعة و"شدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأفعال الإرهابية المشينة، ومنظميها ومموليها ورعاتها، وتقديمهم للعدالة".

صدر البيان بعد جلسة مغلقة للمجلس لمناقشة موضوع هجوم الحوثيين على الإمارات التي طلبت عقد الاجتماع. وانضمت الإمارات إلى المجلس المكون من 15 عضوا هذا الشهر، وستبقى فيه لمدة عامين.

وقالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة للصحفيين اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول الضربات الجوية على اليمن "يتعهد التحالف بالالتزام بالقانون الدولي والرد المتناسب في جميع عملياته العسكرية".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود يوم الجمعة لتأكيد التزام الولايات المتحدة بمساعدة الحلفاء في الخليج على تحسين دفاعهم وشدد على "أهمية تخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين".

سقوط قتلى بينهم أطفال

وقال شاهد من رويترز إن عدة أشخاص بينهم مهاجرون أفارقة قتلوا في الهجوم. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش، إنه تم الإبلاغ عن ضربات جوية أخرى أسفرت عن سقوط قتلى بينهم أطفال في أماكن أخرى باليمن.

وقال دوجاريك في بيان إن "ضربة جوية على مرافق اتصالات في الحديدة عطلت أيضا بصورة بالغة خدمات الإنترنت شديدة الأهمية في معظم أنحاء البلاد. يدعو الأمين العام إلى إجراء تحقيقات فورية وفعالة وتراعي الشفافية في هذه الحوادث بما يضمن المحاسبة". وقالت هيئة إنقاذ الطفولة إن هناك تقارير عن مقتل ثلاثة أطفال في مدينة الحديدة بغرب البلاد.

وكثف التحالف العسكري بقيادة السعودية الضربات الجوية على أهداف يصفها بأنها مواقع عسكرية للحوثيين بعد أن شنت الحركة المتحالفة مع إيران هجوما غير مسبوق على الإمارات العضو في التحالف يوم الاثنين وصعدت هجماتها على مدن سعودية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.

"يتعين وقف هذا التصعيد"

وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم الجمعة "يتعين وقف هذا التصعيد". وقال دوجاريك إن غوتيريس يذكر جميع الأطراف بأنهم ملزمون "بضمان حماية المدنيين من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية".

ودعت هيئة إنقاذ الطفولة أطراف الصراع إلى حماية الأطفال وعائلاتهم من "أهوال العنف المستمر" وتجنب استخدام الأسلحة ذات الطبيعية التفجيرية في المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت قناة المسيرة التلفزيونية التي يديرها الحوثيون إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في الضربة الجوية في صعدة. وعرضت لقطات مصورة لرجال يحاولون إزالة الأنقاض بأيديهم للوصول إلى المحاصرين ولقطات أخرى لمصابين في المستشفى الجمهوري.

وأعلن التحالف أمس الخميس "بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات ميليشيات الحوثي في الحديدة" ومنصات إطلاق صواريخ باليستية في محافظة البيضاء بوسط اليمن وأهداف عسكرية في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأدى الصراع، الذي تدخل فيه التحالف في مارس آذار 2015 بعد أن أخرج الحوثيون الحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين ودفع اليمن لحافة المجاعة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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