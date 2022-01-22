لبنان: ميقاتي يستقبل وزير خارجية الكويت بعد أزمة تصريحات قرداحي

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خلال مقابلة في القصر الحكومي. بيروت في 14تشرين الأول /أكتوبر2021.

أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنه سيستقبل وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في بيروت السبت. وتأتي هذه الزيارة للمسؤول الكويتي الرفيع في أعقاب أزمة دبلوماسية حادة بين بيروت والعواصم الخليجية على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي تنتقد التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

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كشف مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيان أنه سيستقبل وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في بيروت السبت.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، طردت الكويت والسعودية والبحرين دبلوماسيين لبنانيين وسحبت سفراءها من بيروت في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي تنتقد التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وذكر مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيان أن الشيخ أحمد سيجتمع مع ميقاتي في المساء.

دعوات للحوار

ودعا مجلس التعاون الخليجي لبنان في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى منع جماعة حزب الله التي تدعمها إيران من تنفيذ عمليات إرهابية، وإلى تقوية جيشها وضمان أن تظل الأسلحة في أيدي مؤسسات الدولة فحسب.

وقالت مصادر رسمية لبنانية إنه من المتوقع أن يجتمع الشيخ أحمد مع الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري الأحد.

ودعا عون وميقاتي إلى الحوار مع السعودية لحل الأزمة الدبلوماسية التي‭ ‬زادت من حدة انهيار اقتصادي يعاني منه لبنان ودخل عامه الثالث.

فرانس24/ رويترز

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