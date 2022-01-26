لبنان يعبر عن استعداده لاستئناف المفاوضات حول الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل

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أعرب الدولة اللبنانية عن استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل بشكل يحافظ على حقوقها وسيادتها، وفق ما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون. من جهتها، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن المفاوضات ستستأنف الأسبوع المقبل، من خلال اجتماع وزيرة الطاقة كارين الحرار مع المبعوث الأمريكي أموس هوشستين في إطار جهود تسوية النزاع.

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أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء استعداد لبنان لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل، بشكل يحافظ على حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها.

من جهتها، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن المفاوضات بشأن ترسيم حدودها البحرية مع لبنان والتي تتوسط فيها الولايات المتحدة ستستأنف الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة أن إسرائيل مستعدة كذلك لاستئناف المفاوضات وأضافت أن وزيرة الطاقة كارين الحرار ستجتمع مع المبعوث الأمريكي أموس هوشستين الأسبوع المقبل في إطار جهود تسوية النزاع.

وكانت مفاوضات غير مباشرة قد انطلقت بين لبنان وإسرائيل من خلال وسيط أمريكي في 2020 في قاعدة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الناقورة بلبنان، لكن المحادثات تعثرت عدة مرات.

ويعرقل النزاع الحدودي البحري أعمال التنقيب في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

فرانس24/ رويترز

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