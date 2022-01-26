لبنان يوقع اتفاقا مع الأردن لتزويده بالكهرباء عبر سوريا من أجل حل أزمته في مجال الطاقة

سيبدأ الأردن في تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا وفق اتفاق وقعته الدولتان الأربعاء حسبما ذكر وزير الكهرباء اللبناني وليد فياض. ويشهد لبنان أزمات خانقة على أكثر من صعيد، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية التي شلت قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود. ويأتي هذا التعاون اللبناني السوري بضوء أخضر من الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات اقتصادية قاسية على دمشق.

إعلان اقرأ المزيد

ذكر وزير الكهرباء اللبناني وليد فياض إن لبنان والأردن وقعا الأربعاء اتفاقا لتوصيل الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا. وسيزود الاتفاق لبنان المحروم من الكهرباء بنحو 150 ميغاوات من منتصف الليل حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي و250 ميغاوات على مدار اليوم وهو ما يوازي حوالي ساعتين كاملتين من استهلاك الكهرباء.

وقال وزير أردني يقول إن البنك الدولي سيمول إمداد لبنان بالكهرباء. ويشهد لبنان منذ نحو عامين انهيارا اقتصاديا غير مسبوق شل قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود. وانعكس شحّ المحروقات على مختلف القطاعات من كهرباء ومستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

اتفاق ثلاثي

وكان وزراء طاقة لبنان والأردن وسوريا قد اتفقوا نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي على "صيغة نهائية" لمعاهدة تزويد الأردن لبنان بالكهرباء عبر سوريا. وقال وزير وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة بعد اجتماع مع نظيريه السوري واللبناني في عمان، إنه "تم التوصل إلى الصيغة النهائية لعقد تبادل الطاقة الكهربائية الذي من خلاله سيتم تزويد لبنان باحتياجاته".

وأكد الخرابشة أنه "مع بداية العام القادم تنتهي أعمال الصيانة (في الجانب السوري)، وتكون الشبكة جاهزة إن شاء الله".

وأوضح أن الصيغة التي اتفق عليها الخميس تتضمن "كمية الكهرباء التي يمكن أن تمر عبر الشبكة الكهربائية السورية إلى لبنان، ونتكلم عن 150 ميغاواط من منتصف الليل إلى السادسة صباحا، ومن السادسة صباحا إلى منتصف الليل حوالي 250 ميغاواط".

من جهته، قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل: "بدأنا بإعادة تأهيل خط الكهرباء الرابط بين سوريا والأردن بتكلفة 5,5 ملايين دولار". وأضاف أنه "بنهاية عام 2021 إن شاء الله ستكون الشبكة الكهربائية جاهزة".

وكان وزراء طاقة الأردن وسوريا ولبنان اتفقوا في ختام اجتماع عقد في عمان في 6 تشرين الأول/أكتوبرعلى خارطة طريق لتزويد المملكة للبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، بالكهرباء مرورا عبر الأراضي السورية.

كما تم الاتفاق في اجتماع عقد في عمان في 8 من الشهر الماضي وضم أيضا وزير الطاقة المصري على خارطة طريق لنقل الغاز المصري براً إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت في 19 آب/أغسطس أنها أبلغت بموافقة واشنطن على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز مرورا بسوريا، ما يعني استثناء لبنان من عقوبات تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية مع سوريا.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك