الجيش الأردني يحبط عملية تهريب "كمية كبيرة من المواد المخدرة" قادمة من سوريا ويقتل 27 مهربا

في بيان أصدره الخميس، أعلن الجيش الأردني أنه قتل 27 مهربا كان بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة عند محاولتهم اجتياز الحدود المشتركة مع الجارة سوريا. وأوضح الجيش أن هؤلاء المهربين كانت تساندهم مجموعات مسلحة وفروا إلى العمق السوري بعد اشتباك كثيف معهم.

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أصدر الجيش الأردني الخميس بيانا أعلن فيه مقتل 27 مهربا وإصابة آخرين لدى محاولتهم اجتياز الحدود من سوريا إلى المملكة بإسناد من مجموعات مسلحة، موضحا أنه أحبط بذلك عددا من محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك (...) مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري". وأضاف أنه "تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة".

فرانس24/رويترز

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