فيروس كورونا: الإمارات ترفع حظر الدخول والترانزيت على الركاب من 12 دولة أفريقية

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات مساء الأربعاء أنها سترفع حظر الدخول على الواصلين مؤخرا من جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وإثيوبيا وثماني دول أفريقية أخرى اعتبارا من ظهر السبت. وكانت قد فرضت إجراءات الحظر هذه ضمن جملة من التدابير للحد من انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

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أعلنت الإمارات أنها سترفع حظر الدخول والترانزيت اعتبارا من يوم السبت على المسافرين الذين زاروا في الفترة الأخيرة جنوب أفريقيا أو كينيا أو نيجيريا أو إثيوبيا أو ثماني دول أفريقية أخرى.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إنها سترفع الحظر على من زاروا دولا أفريقية معينة خلال الأسبوعين السابقين للوصول والذي فرضته بسبب انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

والدول الأخرى التي شملها الحظر هي تنزانيا وجمهورية الكونجو وبتسوانا وإسواتيني وليسوتو وموزامبيق وناميبيا وزيمبابوي.

وسيتعين على القادمين من هذه الدول تقديم فحص بي.سي.آر سلبي لكوفيد-19 أجرى خلال 48 ساعة قبل المغادرة وفحص سريع للفيروس في مطار المغادرة. وسيجري فحصهم كذلك لدى الوصول. والقادمون من أوغندا وغانا ورواندا ستنطبق عليهم الفحوص الثلاثة أيضا.

وسيبدأ العمل بذلك اعتبارا من الساعة 2:30 ظهرا يوم السبت.

فرانس24/ رويترز

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