العراق: ستة صواريخ تستهدف مطار بغداد الدولي وقاعدة "كامب فيكتوري" الجوية الأمريكية

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تعرض فجر الجمعة مطار بغداد الدولي لهجوم بستة صواريخ مسببا أضرارا مادية جسيمة طالت طائرة مدنية كانت متوقفة على مدارج المطار. وسقطت بضعة صواريخ قرب قاعدة "كامب فيكتوري" الجوية الأمريكية الواقعة في محيط المطار. وازدادت وتيرة الهجمات الصاروخية على مجمع المطار في الآونة الأخيرة، ويلقي المسؤولون الأمريكيون دائما باللائمة على فصائل شيعية عراقية موالية لإيران.

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ذكرت مصادر أمنية عراقية أن هجوما صاروخيا استهدف فجر الجمعة مطار بغداد الدولي وسقطت بضعة صواريخ قرب قاعدة جوية أمريكية مجاورة مسببا أضرارا مادية بما في ذلك لطائرة مدنية كانت متوقفة على أرض المطار، من دون وقوع ضحايا.

وقالت المصادر الأمنية إن "مطار بغداد الدولي تعرض فجر اليوم (الجمعة) لهجوم بستة صواريخ أدى إلى وقوع أضرار مادية"، مشيرا إلى أن "طائرة مدنية أصيبت بأضرار بدون ووقوع ضحايا". والطائرة المتضررة تابعة للخطوط الجوية العراقية وكانت خارج الخدمة.

وتقع القاعدة الجوية الأمريكية، المعروفة باسم كامب فيكتوري، في محيط مطار بغداد.

وتعرض المجمع مرارا خلال السنوات القليلة الماضية لهجمات صاروخية يلقي مسؤولون أمريكيون وبعض المسؤولين العراقيين مسؤوليتها على فصائل شيعية متحالفة مع إيران تعارض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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