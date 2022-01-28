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سوريا: شهادة أسترالي قاصر من داخل سجن غويران في تسجيلات صوتية حصلت عليها فرانس24

صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس 24

حصلت فرانس24 بمساعدة "هيومن رايتس ووتش"على تسجيلات صوتية لسجين قاصر أسترالي الجنسية من داخل سجن غويران في سوريا تم تسجيلها خلال الساعات الأولى للاشتباك بين جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية. وتعيد المستجدات الأخيرة قضية ومصير القصر من جنسيات مختلفة المعتقلين في سوريا منذ سنوات إلى الواجهة من جديد دون وجود أي مؤشر للتوصل إلى مخرج لوضعهم، أو محاكمتهم أو حتى استعادتهم من بلدانهم الأم.