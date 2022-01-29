الكويت تعلن تعليق رحلاتها إلى العراق مؤقتا إثر الهجوم الذي استهدف مطار بغداد

موقع وزارة النقل العراقية على فيسبوك/ا ف ب

صورة نشرت على موقع وزارة النقل العراقية على فيسبوك تظهر طائرة مصابة بأضرار جاثمة على أرض مطار بغداد، بعد تقارير عن سقوط صواريخ على المدرج في 28 كانون الثاني/يناير 2022

أعلنت الكويت السبت تعليق رحلاتها الجوية إلى العراق عقب الهجوم الذي استهدف مطار بغداد الدولي الجمعة. وقالت شركة الخطوط الجوية الكويتية إن القرار جاء بناءً علي التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني.

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قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية السبت في تغريدة على تويتر إنه تم تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتا.

وتابعت الشركة أن التعليق جاء بناءً علي التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك "نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية".

وفجر الجمعة تعرض مطار بغداد الدولي لهجوم بستة صواريخ مسببا أضرارا مادية جسيمة طالت طائرة مدنية كانت متوقفة على مدارج المطار. وسقطت بضعة صواريخ قرب قاعدة "كامب فيكتوري" الجوية الأمريكية الواقعة في محيط المطار. وازدادت وتيرة الهجمات الصاروخية على مجمع المطار في الآونة الأخيرة، ويلقي المسؤولون الأمريكيون دائما باللائمة على فصائل شيعية عراقية موالية لإيران.

ووقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، هجمات صاروخية وأخرى بطائرات مسيرة مفخخة ضد السفارة الأمريكية داخل "المنطقة الخضراء" المحصنة في بغداد، ومركز دبلوماسي أمريكي يقع ضمن مطار بغداد الدولية وقواعد عسكرية عراقية تتواجد فيها قوات التحالف الدولي المناهض للجهاديين تتواجد في العراق.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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