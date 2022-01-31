وزير الخارجية الجزائري يعلن انطلاق "مشوار" المصالحة الفلسطينية

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أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الإثنين في مؤتمر صحفي عقد بالكويت أن "مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق". وقال لعمامرة إن بلاده "لها خبرة طويلة في جمع الشمل الفلسطيني". ولم تنجح في هذه المهمة وساطات عربية أخرى، علما أنه لم تجر أي انتخابات فلسطينية منذ 16 عاما.

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في مؤتمر صحفي عقده بالكويت، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي أعلنت بلاده الشهر الماضي أنها ستستضيف محادثات فلسطينية، الإثنين إن عملية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية "انطلقت".

وأوضح لعمامرة أن "مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق والجزائر لها خبرة طويلة في جمع الشمل الفلسطيني".

وحاولت دول عربية، من بينها مصر والسعودية وقطر تحقيق المصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تعارض أي مفاوضات مع إسرائيل، لكن دون جدوى. ولم تنظم أي انتخابات فلسطينية عامة منذ 16 عاما.

فرانس24/ رويترز

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