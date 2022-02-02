الإمارات تعلن اعتراض ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهدافها في هجوم جديد

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قالت وزارة الدفاع الإماراتية الأربعاء إنه تم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة، استهدفت الإمارة الخليجية، في هجوم جديد عقب ثلاث هجمات شنها الحوثيون من اليمن، بدون أن تحدد المنطقة المستهدفة من الهجوم الجديد أو الجهة التي تقف وراء العملية. ويأتي الهجوم الجديد بعد ساعات من قرار الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة، تحمل صواريخ موجهة للإمارات لدعمها في التصدي لهجمات الحوثيين.

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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنه تم الأربعاء اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهدافها، في هجوم جديد تتعرض له بعد ثلاث هجمات شنها ضدها الحوثيون في اليمن الشهر الماضي، حسبما أفادت وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر إنه تم "اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم (الأربعاء) بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان"، من دون أن تحدد المنطقة التي حاولت الطائرات استهدافها أو الجهة التي تقف خلف العملية.

وأكدت الوزارة أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات"، و"أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".

وتعرضت الدولة الثرية الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، شنها الحوثيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة دربتها الإمارات.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة ضد الحوثيين. وقد سحبت في 2019 قواتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلح منذ 2014، لكنها لا تزال لاعبا مؤثرا فيه.

ووقع الهجوم الجديد بعد ساعات من قرار الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة، تحمل صواريخ موجهة، إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات الحوثيين الذين فتحوا جبهة جديدة في الحرب اليمنية عبر تكرار استهداف الأراضي الإماراتية بعد الأراضي السعودية.

فرانس24/ أ ف ب

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