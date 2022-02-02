واشنطن تعتزم إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة لمساعدة الإمارات للتصدي لهجمات الحوثيين

© المكتب الإعلامي لحركة "انصار الله"/أ ف ب/أرشيف

صورة ملتقطة من فيديو في السابع من تموز/يوليو 2019 وزعه المكتب الإعلامي لحرة "أنصار الله" (الحوثيون) عن معرض لأسلحتهم

أعلنت البعثة الأمريكية في الإمارات الأربعاء أن واشنطن ستزود أبو ظبي بطائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة لمساعدة الدولة الثرية على التصدي لهجمات الحوثيين في اليمن. ويأتي ذلك في خضم تصعيد ميداني للحوثيين وتوجيههم ضربات صاروخية في الأراضي الإماراتية بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات موالية للحكومة دربتها أبو ظبي.

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تعتزم الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة، إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات الحوثيين في اليمن، وفق ما أعلنت البعثة الأمريكية في الدولة الخليجية في بيان الأربعاء.

ويأتي القرار الهادف إلى دعم الإمارات "في مواجهة التهديد الحالي"، في إشارة للحوثيين، بعد اتصال هاتفي جرى الثلاثاء بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويذكر أن الإمارات تشارك في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة ضد الحوثيين. وقد سحبت في 2019 قوّاتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلّح منذ 2014، لكنّها لا تزال لاعبا مؤثرا فيه.

ويذكر أن الدولة الثرية تعرضت الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة شنها الحوثيون اليمنيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة درّبتها الإمارات.

وفي الهجوم الأول في 17 كانون الثاني/يناير، قتل ثلاثة أشخاص بطائرات بدون طيار وصواريخ استهدفت أبوظبي. وكان ذلك أول هجوم دام على أراضي الإمارات أكد الحوثيون مسؤوليتهم عنه وأعلن عنه الإماراتيون.

للمزيد: استهداف الحوثيين للإمارات... "صفحة جديدة تفتح في الصراع باليمن"

ونجحت الإمارات في اعتراض وتدمير صاروخين بعد أسبوع، بمساعدة القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية قرب أبوظبي، قبل أن تعترض وتدمّر صاروخا في هجوم ثالث.

وتضمن بيان البعثة الأمريكية أن أوستن وولي عهد أبوظبي بحثا "مجموعة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الدفاع لدعم الإمارات العربية المتحدة". ويشمل ذلك "إرسال المدمرة حاملة الصواريخ الموجهة للبحرية الأمريكية +يو أس أس كول+ للتعاون مع البحرية الإماراتية قبل التوقف في ميناء في أبوظبي".

كما أبلغ الوزير الشيخ محمد "بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديد الحالي وكإشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد".

ويشمل التعاون كذلك "الاستمرار في تقديم معلومات استخباراتية للإنذار المبكر، والتعاون في مجال الدفاع الجوي".

فرانس24/ أ ف ب

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