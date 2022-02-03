القوات الأمريكية الخاصة تنفذ عملية إنزال جوي شمال غرب سوريا أدت لمقتل تسعة أشخاص على الأقل

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نفذت القوات الأمريكية الخاصة الخميس عملية إنزال جوي في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم أطفال، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وجاءت عملية الإنزال قرب مخيمات أطمة، بحثا عن مطلوبين جهاديين لم تتضح هوياتهم بعد.

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان وامرأة قتلوا الخميس خلال الإنزال الجوي الذي نفذته القوات الأمريكية الخاصة في شمال غرب سوريا.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية الخاصة نفذت "مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا"، في عملية استمرت أكثر من ساعتين وتخللتها اشتباكات قرب بلدة أطمة في إدلب عند الحدود مع تركيا.

وأشار المرصد أن مروحيات تابعة للتحالف نفذت إنزالا قرب مخيمات أطمة، بحثا عن مطلوبين جهاديين لم تتضح هوياتهم بعد.

وتداول سكان تسجيلات صوتية منسوبة للتحالف، يطلب فيها متحدث باللغة العربية من النساء والأطفال إخلاء منازلهم في المنطقة المستهدفة. وأفاد سكان في المنطقة عن سماع دوي قصف وطلقات نارية.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن عملية الإنزال قرب أطمة هي الأكبر للتحالف منذ العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في إدلب وأدت إلى مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ويذكر أن منطقة أطمة تضم العديد من مخيمات النازحين. ويقول خبراء إن قياديين جهاديين يتخذون منها مقرا لهم بين النازحين.

وينفذ التحالف بين الحين والآخر ضربات في إدلب تستهدف قياديين جهاديين مرتبطين بتنظيم القاعدة. وأعلن الجيش الأمريكي في 23 تشرين الأول/أكتوبر مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة عبد الحميد المطر، في غارة شنتها في شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) جون ريغسبي في بيان حينها إن "القاعدة لا تزال تشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائنا". وأضاف أن التنظيم "يستخدم سوريا كملاذ آمن لإعادة تشكيل نفسه والتنسيق مع فروع خارجية والتخطيط لعمليات في الخارج".

وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) مع فصائل أخرى على نحو نصف مساحة إدلب ومحيطها. وينشط فصيل حراس الدين المتشدد والمرتبط بالقاعدة في المنطقة، وغالبا ما تستهدف واشنطن قياديين فيه.

فرانس24/ أ ف ب

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