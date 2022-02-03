بايدن يعلن أن الجيش الأمريكي "أزال من ساحة المعركة" زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في عملية شمال سوريا
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"أزال" الجيش الأمريكي زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو إبراهيم الهاشمي القريشي من "ساحة المعركة" في عملية بشمال سوريا ليل الأربعاء الخميس، حسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس. وذكرت وكالة رويترز، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن القرشي فجر قنبلة قتلته مع أفراد من أسرته بينهم نساء وأطفال.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجيش الأمريكي "أزال من ساحة المعركة" زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو إبراهيم الهاشمي القريشي خلال عملية جرت في شمال سوريا ليل الأربعاء الخميس.
وأشار بايدن إلى أن جميع الجنود الأمريكيين سالمون، معلنا أنه سيتوجه بكلمة إلى الشعب الأمريكي لاحقا خلال النهار.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الخميس أن أبو إبراهيم الهاشمي القرشي فجر قنبلة قتلته مع أفراد من أسرته بينهم نساء وأطفال.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
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