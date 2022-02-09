لبنان: نصرالله يرفض قائمة المقترحات الكويتية لتخفيف التوتر مع دول الخليج ويصفها بـ"الإملاءات"

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رغم تأييده مبدأ الحوار بين لبنان ودول الخليج، رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الثلاثاء قائمة المقترحات الكويتية للبنان واصفا إياها بـ"الإملاءات". واعتبر نصرالله أن لبنان "هو دولة ذات سيادة لا يصح أن يأتي أحد ويملي عليه إملاءات". إلى ذلك، تأسف نصرالله لقرار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بالانسحاب من الحياة السياسة وتمنى لو "أنه لم يحصل، لكنه حصل".

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اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الثلاثاء أن قائمة المقترحات الكويتية للبنان لإصلاح العلاقات مع دول الخليج العربية أنها "إملاءات".

ورأى نصرالله، في مقابلة مع قناة العالم التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالعربية، ردا على طلب للتعليق بشأن الوثيقة الكويتية أن لبنان "هو دولة ذات سيادة لا يصح أن يأتي أحد ويملي عليه إملاءات"، لكنه أعلن تأييده للحوار اللبناني الخليجي.

وسعت المقترحات الكويتية في الآونة الأخيرة إلى إصلاح العلاقات التي توترت إلى حد كبير بسبب ما يُقال إنه نفوذ حزب الله المتزايد. وتضمنت المقترحات طلبا بتعزيز الأمن في لبنان ومنع تهريب المخدرات إلى الخليج وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في مايو/ أيار.

وتابع نصرالله: "من المفيد القيام بحوار، ونضع آلية حوار لبناني عربي، أو لبناني خليجي. نحن ليس لدينا مانع أن يصير في حوار من هذا النوع".

وشهدت علاقات لبنان مع دول الخليج العربية تراجعا كبيرا، وخصوصا المملكة العربية السعودية التي كانت في السابق مانحا رئيسيا لبيروت، ووصلت إلى أدنى مستوى العام الماضي. وقال وزير الخارجية السعودي إن السبب في ذلك يعود لنفوذ جماعة حزب الله المتزايد في البلاد. والعلاقات متدهورة منذ سنوات مما كان له أثر غير مباشر على الداخل اللبناني.

إلى ذلك، أشار نصر الله قرار إلى أن قرار الحريري بالانسحاب من الحياة السياسة "مؤسف، وكنا نتمنى أن لا يحصل، لكنه حصل".

وأعلن الزعيم السياسي السني ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الحليف المقرب السابق للسعودية والذي فقد دعمه منذ ذلك الحين، انسحابه من الحياة السياسة الشهر الماضي وقال إنه لن يدفع بأي مرشحين مما أثر بشدة على المشهد الانتخابي. وأشار الحريري إلى الدور الإيراني المتنامي في لبنان كأحد أسباب رحيله.

الراعي يحدد الأولويات ويشدد على الحياد

من جهة أخرى، دعا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي الحكومة الأربعاء للاتفاق على خطة مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي وقال إن الانتخابات النيابية والرئاسية يجب أن تُجرى في موعدها هذا العام.

وألقى الراعي كلمته خلال قداس بمناسبة عيد مار مارون حضره الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب بيه بري.

وأشار إلى أنه يتطلع إلى خمس أولويات لإنقاذ لبنان من الانهيار من بينها إجراء الانتخابات في موعدها "وتسريع عملية الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وقال الراعي أيضا إن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو/أيار يجب أن تتم في موعدها. ومن المقرر أن ينتخب البرلمان الجديد رئيسا للدولة في وقت لاحق من العام الحالي خلفا لعون.

وينتقد الراعي حزب الله قائلا إنه أضر بلبنان بجره إلى صراعات إقليمية تساند فيها الجماعة إيران وحلفاءها في المنطقة في التنافس على النفوذ مع دول عربية خليجية حكامها من السنة.

وكرر الراعي دعوته إلى اتخاذ لبنان موقف "الحياد الإيجابي" في علاقاته الخارجية.

فرانس24/رويترز

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