لبنان: مذكرة إحضار مفتوحة بحق رياض سلامة بعد فشل القوى الأمنية في تحديد مكانه

داهمت قوى الأمن اللبنانية الثلاثاء ثلاثة مواقع تابعة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة للاستماع إليه في دعوى مقدمة بحقه لكنها لم تتمكن من تحديد مكانه. في هذا الإطار، أشارت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون إلى أنها مددت إلى أجل غير مسمى مفاعيل المذكرة حتى يتم تنفيذها. يذكر أن عون كانت قد أصدرت مذكرة إحضار بحق سلامة بعد امتناعه عن حضور الجلسة كشاهد للمرة الثالثة على التوالي.

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أفاد مصدر أمني كبير لرويترز أن قوات الأمن اللبنانية حاولت الثلاثاء إحضار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة للاستماع إليه في دعوى مقدمة بحقه، لكنها لم تتمكن من تحديد مكانه.

وأشار المصدر ووسائل إعلام محلية إلى أن أمن الدولة، أحد الأجهزة الأمنية الرئيسية في لبنان، لم يتمكن من العثور على سلامة في ثلاثة مواقع تابعة له، بما في ذلك مسكنان شخصيان خارج بيروت ومكتبه في مقر البنك المركزي في العاصمة.

يذكر أن القاضية غادة عون، مدعي عام جبل لبنان، كانت قد أصدرت مذكرة إحضار بحق سلامة في الأول من فبراير/ شباط بعد امتناعه عن حضور الجلسة كشاهد للمرة الثالثة على التوالي، في إطار تحقيقات في سوء سلوك مالي مزعوم من قبل الحاكم.

وأوضحت عون لرويترز الثلاثاء أنها مددت إلى أجل غير مسمى مفاعيل المذكرة حتى يتم تنفيذها.

ولم يرد سلامة على الفور على طلب للتعليق. وسبق أن نفى سلامة ارتكاب أي مخالفة وطلب تنحية غادة عون عن التحقيقات، معتبرا أنها متحيزة.

ولفتت القاضية الثلاثاء لقناة الميادين التلفزيونية اللبنانية إلى أنها ستواصل ملاحقة سلامة بشكل قانوني.

تجدر الإشارة إلى أن سلامة حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود واستمر في شغل المنصب حتى مع تداعي الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون وانهيار العملة وسقوط قطاعات واسعة من المجتمع في براثن الفقر منذ عام 2019. ويتم التحقيق معه بشكل منفصل في لبنان والعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك سويسرا، بسبب مزاعم غسل الأموال واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي، وهي مزاعم نفاها سلامة مرارا.

ولا يزال سلامة يحظى بدعم بعض أقوى المسؤولين في البلاد، بما في ذلك رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي قال إن سلامة يجب أن يظل في منصبه في الوقت الحالي. وقال ميقاتي في ديسمبر/ كانون الأول عندما سئل عما إذا كان لا يزال يثق بسلامة "لا أحد يغير ضباطه أثناء الحرب".

فرانس24/ رويترز

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