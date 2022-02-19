الجيش الإسرائيلي يفتح النار على طائرة بدون طيار أطلقها حزب الله من لبنان

© أ ف ب

سهل الخيام، جنوب لبنان بالقرب من بلدة المطلة الإسرائيلية الحدودية الشمالية، وتُظهر الصورة القوات الإسرائيلية متجمعة خلف السياج الفاصل بين البلدين، في 18 فبراير/شباط 2022.

في ثاني حادث من نوعه خلال يومين، أطلقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية الجمعة النار على طائرة بدون طيار قادمة من لبنان، دخلت مجال إسرائيل الجوي، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. وفي بيان، صرح حزب الله اللبناني الجمعة أنه أطلق الطائرة المسيرة في مهمة "استطلاعية" فوق إسرائيل.

إعلان اقرأ المزيد

صرح الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، أن "طائرة مسيرة معادية صغيرة تسللت من لبنان الى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل ما دفع السكان للجوء إلى الملاجئ في شمال إسرائيل"، وذلك في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.

وأفاد حزب الله اللبناني في بيان الجمعة بأنه أطلق الطائرة المسيرة في مهمة "استطلاعية" فوق إسرائيل.

مراسلة فرانس24 من بيروت 02:34

وأضاف الجيش أنه "تم اطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية" في اتجاه الطائرة، و"تمّ استدعاء طائرات ومروحيات حربية، وبعد دقائق عدة، اختفت الطائرة والحادث قيد التحقيق".

وأعلن حزب الله من جهته أنه أطلق مسيرة "داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة جالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة استطلاعية امتدّت على طول سبعين كيلومتراً".

وأضاف في بيان أن "الطائرة +حسان+" عادت "سالمة بعد أن نفذت المهمة المطلوبة بنجاح"، على الرغم من محاولات الجيش الإسرائيلي "إسقاطها".

ومساء اليوم، حلّقت مقاتلات إسرائيلية على ارتفاع منخفض جدا فوق بيروت، وكان في إمكان سكان العاصمة رؤيتها بوضوح، فيما سمع صوت هديرها في كل أنحاء المدينة.

للمزيد- طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.. ما مصيرها؟

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس أنه "أسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله تسللت إلى الأجواء الإسرائيلية من لبنان".

وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية في كانون الثاني/يناير أن الطائرات المسيرة التي أسقطتها الدولة العبرية أخيرا بعد تحليقها عبر الحدود انطلاقاً من لبنان، كشفت عن تنامي إمكانات الاستطلاع الجوي لدى حزب الله المدعوم من إيران.

وقال الأمين العام لحزب الله الأربعاء إن إسرائيل تريد أن "تمنعنا من إحضار مسيرات من إيران"، مشيرا الى أنها لن تنجح في ذلك. وأضاف "اليوم، وهذا ليس سرّا على الاسرائيلي (...) نملك القدرة التكنولوجية على تحويل صواريخنا الى صواريخ دقيقة".

وتابع "اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات".

ولدى الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان مركز للقيادة الجوية يضمّ حوالى عشرين ضابطاً مهمّتهم مراقبة الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله.

ولبنان وإسرائيل رسمياً في حالة حرب. وشهد لبنان عام 2006 حرباً دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوماً وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيلياً معظمهم جنود.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك