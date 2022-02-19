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ريبورتاج: القوى الأمنية العراقية في حرب يومية على عصابات المخدرات

01:36 قوى الأمن العراقية في عملية لمكافحة المخدرات. © فرانس24.

أسفرت العمليات التي شنتها القوات الأمنية العراقية خلال عام 2021 واستهدفت عصابات المخدرات، عن إلقاء القبض على أكثر من 12 ألف تاجر ومروج ومتعاط للمخدرات في ربوع البلاد، كما تم ضبط أكثر من نصف طن من المواد المخدرة، وهي الكمية المسترجعة الأعلى منذ 2004. وفي ظل ارتفاع نشاط العصابات منذ بدء العام الحالي، كثفت القوى الأمنية مداهماتها وباتت تنفذها بشكل يومي. لكن مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية أشارت إلى "ارتباطات خارجية" لهذه العصابات تساهم في استمرار تلك الأنشطة.