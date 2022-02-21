شركتان تابعتان لصندوق الاستثمارات السعودي توقعان اتفاقيات بملياري دولار مع أبرز الأندية المحلية لكرة القدم

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صورة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، شمال مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، 5 فبراير 2022

أبرم صندوق الاستثمارات السعودي عبر شركات يملكها الأحد صفقتين استثماريتين مع أبرز أربعة أندية لكرة القدم في المملكة بين الرياض وجدة، حيث وقعت شركة "القدية" للاستثمار التابعة للصندوق اتفاقية شراكة استراتيجية تاريخية مع ناديي النصر والهلال لمدة عقدين بقيمة 100 مليون ريال سنوياً لكل نادي، وأيضاً وقعت شركة "وسط جدة" اتفاقية مماثلة مع ناديي الاتحاد والأهلي في جدة، لمدة 20 عاماً أيضاً وبقيمة 100 مليون ريال سنوياً لكل ناد.

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أعلنت شركتان استثماريتان سعوديتان تابعتان لصندوق الاستثمارات العامة الأحد، أنها وقعت اتفاقيتين استراتيجيتين مع أبرز أربعة أندية لكرة القدم في المملكة بين الرياض وجدة، تمتد لعشرين عاما بمبلغ يصل إلى أكثر من ملياري دولار.

وفي العاصمة الرياض، وقعت شركة "القدية" للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية تاريخية مع ناديي النصر والهلال، لمدة عقدين تبدأ من عام 2022 إلى عام 2042 بقيمة 100 مليون ريال سنوياً لكل نادي (نحو 26 مليون دولار)، مع إمكانية مراجعة بنود اتفاقية الشراكة كل 5 أعوام.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة، فإن هذه الشراكة الاستراتيجية "هي الأكبر في تاريخ الناديين في المملكة، كما أنها واحدة من أكبر اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط مع مشروع القدية".

وقال رئيس نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل في بيان صادر عن النادي: "نتشارك في القدية توجهها الاستراتيجي بتحويل المشروع إلى وجهة رياضية إقليمية وعالمية".

ولفت بيان الهلال إلى أن الاتفاقية تتضمن "العديد من الامتيازات الرياضية للناديين، مما يساهم في زيادة فرص الاستثمار الرياضي في قارة آسيا وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط".

بدوره، قال مسلي آل معمر رئيس نادي النصر إن "هذا اليوم هو ميلاد لحدث تاريخي جديد، حيث نفخر في نادي النصر بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية، وتزداد سعادتنا بأن يكون ذلك عبر مشروع وطني ضخم مثل مشروع القدية".

ومن ضمن الاتفاقية، أن يستضيف استاد "القدية" حال اكتمال بنائه كل مباريات الفريقين، وهو يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج.

وفي هذا السياق، أكد عبد الله بن ناصر الداود، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "القدية" للاستثمار أن الشراكة "تأتي في إطار رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تطوير صناعة الرياضة في المملكة العربية السعودية".

وتأسست شركة "القدية" للاستثمار كشركة مساهمة مقفلة بتاريخ 10 أيار/مايو 2018. وهي مملوكة حاليا بنسبة 100 في المئة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، وهو الصندوق الذي استحوذ على نادي نيوكاسل الإنكليزي العام الماضي، ويرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كما أعلنت شركة "وسط جدة" في المقابل توقيع اتفاقية مماثلة مع ناديي الاتحاد والأهلي في جدة، لمدة 20 عاماً أيضاً وبقيمة 100 مليون ريال سنوياً لكل ناد.

وبهذا تكون الاتفاقيتان قد جمعتا كل ناديين غريمين من كل من الرياض وجدة.

وقال رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي في تغريدة: "سعدت اليوم بإتمام أحد أكبر شراكة استراتيجية في تاريخ النادي، من خلال التوقيع مع شركة وسط جدة للتطوير، لتصبح الشريك الاستراتيجي للنادي".

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي ماجد النفيعي إن المشروع "يمثل نقلة نوعية في تاريخ مشاريع البنية التحتية لمدينة جدة، كما تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية على مستوى الاستثمار الرياضي".

وأضاف أن هذه الشراكة "تعد امتداداً لخطوات عديدة بدأناها لرفع مداخيل النادي، ونعمل جاهدين لأن يكون الأهلي وجهة أولى للرعاة والمستثمرين".

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